بعد أكثر من عامين… الشرطة تنشر فيديو اعتقال مغني البوب بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول

نشرت الشرطة الأميركية، بعد أكثر من عامين، تسجيلًا لمغني البوب أثناء اعتقاله بتهمة القيادة تحت تأثير في حادثة تعود إلى حزيران 2024، بعد معركة قانونية طويلة حاول خلالها النجم منع عرض الفيديو علنًا.



تُظهر اللقطات، التي صُوّرت في بلدة ، تمبرليك البالغ 45 عامًا وهو يتعامل بهدوء مع الشرطة، لكنه بدا يواجه صعوبة أثناء أداء اختبارات التوازن الميدانية.



وفي الفيديو، يُسمع جاستن يقول إن الاختبارات "صعبة"، ويظهر متعثرًا أثناء المشي في خط مستقيم، قبل أن يعترف بأن "قلبه ينبض بسرعة".



ووفقًا للتقارير، لاحظ الضباط أن عينيه كانتا محمرتين وزجاجيتين، وهو ما يُعد من علامات التأثر بالكحول. وقد تم توقيفه بعد أن رصدت الشرطة قيادته بشكل متعرج بين المسارات وعدم توقفه عند إشارة مرورية.



وخلال الفيديو الذي يمتد لنحو 18 دقيقة، يظهر تيمبرليك وهو يُكبل في الأصفاد، قبل أن تجلسه الشرطة في المقعد الخلفي لسيارة الدورية. كما حضرت صديقة له إلى موقع الحادث، وعرضت أن تقود سيارته بدلًا منه.



وكان تيمبرليك قد نجح في وقت سابق في الحصول على أمر قضائي مؤقت لمنع نشر الفيديو، حيث جادل محاموه بأن اللقطات قد تسبب "ضررًا شديدًا لا يمكن إصلاحه" لسمعته، وتعرضه للسخرية العامة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لخصوصيته.



كما رفع دعوى قضائية ضد قسم شرطة ساغ هاربور ومسؤولين آخرين لمنع نشر الفيديو بشكل دائم.



ومع ذلك، انتهى هذا الانتصار القانوني سريعًا، إذ سُمح بنشر الفيديو في 20 آذار 2026 بعد أن تمكنت السلطات من تبرير قرارها.





Just watched the full Justin Timberlake bodycam video and his friend Estee Stanley is INSUFFERABLE. I almost disliked her more than Justin after watching. #justintimberlake pic.twitter.com/V7nJcjb9zF — Jay (@jaybronious) March 21, 2026

Justin Timberlake struggled to perform field sobriety tests requiring him to walk a straight line and stand on one leg after he was pulled over in New York's Hamptons in 2024 by police officers who suspected him of driving drunk, according to video footage released Friday.