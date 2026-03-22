|
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أكثر من عامين… الشرطة تنشر فيديو اعتقال مغني البوب بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول

Lebanon 24
22-03-2026 | 06:50
بعد أكثر من عامين… الشرطة تنشر فيديو اعتقال مغني البوب بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول
بعد أكثر من عامين… الشرطة تنشر فيديو اعتقال مغني البوب بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول photos 0
نشرت الشرطة الأميركية، بعد أكثر من عامين، تسجيلًا لمغني البوب جاستن تمبرليك أثناء اعتقاله بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في حادثة تعود إلى حزيران 2024، بعد معركة قانونية طويلة حاول خلالها النجم منع عرض الفيديو علنًا.

تُظهر اللقطات، التي صُوّرت في بلدة ساغ هاربور، تمبرليك البالغ 45 عامًا وهو يتعامل بهدوء مع الشرطة، لكنه بدا يواجه صعوبة أثناء أداء اختبارات التوازن الميدانية.

وفي الفيديو، يُسمع جاستن يقول إن الاختبارات "صعبة"، ويظهر متعثرًا أثناء المشي في خط مستقيم، قبل أن يعترف بأن "قلبه ينبض بسرعة".

ووفقًا للتقارير، لاحظ الضباط أن عينيه كانتا محمرتين وزجاجيتين، وهو ما يُعد من علامات التأثر بالكحول. وقد تم توقيفه بعد أن رصدت الشرطة قيادته بشكل متعرج بين المسارات وعدم توقفه عند إشارة مرورية.

وخلال الفيديو الذي يمتد لنحو 18 دقيقة، يظهر تيمبرليك وهو يُكبل في الأصفاد، قبل أن تجلسه الشرطة في المقعد الخلفي لسيارة الدورية. كما حضرت صديقة له إلى موقع الحادث، وعرضت أن تقود سيارته بدلًا منه.

وكان تيمبرليك قد نجح في وقت سابق في الحصول على أمر قضائي مؤقت لمنع نشر الفيديو، حيث جادل محاموه بأن اللقطات قد تسبب "ضررًا شديدًا لا يمكن إصلاحه" لسمعته، وتعرضه للسخرية العامة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لخصوصيته.

كما رفع دعوى قضائية ضد قسم شرطة ساغ هاربور ومسؤولين آخرين لمنع نشر الفيديو بشكل دائم.

ومع ذلك، انتهى هذا الانتصار القانوني سريعًا، إذ سُمح بنشر الفيديو في 20 آذار 2026 بعد أن تمكنت السلطات من تبرير قرارها. 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الأسترالية: اعتقال صينيين اثنين بتهمة التجسس
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 21:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة الشرطة الإيرانية: اعتقال 54 من داعمي الملكية خلال الأيام الثلاثة الماضية كانوا ينوون إثارة الفوضى
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 21:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال رجل بعد سنوات.. بتهمة تفجير منزله عمداً
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 21:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإيرانية: اعتقال 4 أجانب من "مثيري الشغب" غربي محافظة طهران
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 21:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24

جاستن تمبرليك

ساغ هاربور

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:46 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-03-22
Lebanon24
05:46 | 2026-03-22
Lebanon24
05:00 | 2026-03-22
Lebanon24
04:55 | 2026-03-22
Lebanon24
04:12 | 2026-03-22
Lebanon24
02:09 | 2026-03-22
