Najib Mikati
فنون ومشاهير

لا يزال يتلقى العلاج في باريس.. اليكم جديد الوضع الصحي لهاني شاكر

Lebanon 24
23-03-2026 | 00:00
لا يزال يتلقى العلاج في باريس.. اليكم جديد الوضع الصحي لهاني شاكر
كشفت الفنانة نادية مصطفى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارتها، عن مستجدات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، الذي يتلقى العلاج حاليًا داخل مستشفى "فوش" في فرنسا، وذلك عقب تداول أنباء بشأن تحسن وضعه الصحي اليوم الأحد.

وأوضحت نادية مصطفى، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر مستقرة تمامًا في الوقت الراهن، بعد خضوعه للرعاية الطبية اللازمة، معربة عن أملها في أن يغادر المستشفى خلال أيام قليلة.

وأشارت إلى أن التحسن الملحوظ في حالة الفنان هاني شاكر يرتبط بشكل أساسي بانتظام حالته الغذائية، التي كانت السبب الرئيس وراء سفره إلى فرنسا لتلقي العلاج.
وأضافت أن الأزمة الصحية الأخيرة ناتجة عن فقدانه نسبة كبيرة من الدم إثر نزيف تعرض له في أعقاب العملية الجراحية التي أجراها في القولون، مؤكدة أن مستشفى "فوش" متخصص في هذا النوع من الرعاية الطبية الخاصة بالتغذية، لافتة إلى أن التقارير الطبية الحالية تشير إلى استقرار حالته بدرجة كبيرة، على حد تعبيرها.

كما بينت الفنانة نادية مصطفى أنها على تواصل يومي مع زوجته نهلة شاكر للاطمئنان على حالته، مؤكدة أنها تلقت منها صباح اليوم الأحد ما يفيد باستقرار وضعه الصحي بعد تلقيه التغذية المناسبة والرعاية اللازمة، مع توقعات بخروجه قريبًا من المستشفى، على أن يمكث بضعة أيام في فرنسا قبل عودته إلى مصر.

وتابعت موضحة أن سفر الفنان هاني شاكر إلى فرنسا جاء بناءً على تنسيق سابق، أشارت فيه إلى دور الإعلامية فجر السعيد، التي سبق أن مرت بتجربة صحية مشابهة تتعلق بالتغذية قبل سنوات، لافتة إلى أن هاني شاكر قطع شوطًا مهمًا في رحلة العلاج، وسط آمال بتعافيه الكامل خلال أيام.

يُذكر أن الفنان هاني شاكر كان قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية شديدة، استدعت دخوله أحد المستشفيات في مصر، حيث خضع لجراحة دقيقة في القولون، أعقبتها مضاعفات صحية ونزيف حاد، ما أدى إلى تدهور حالته ونقله إلى فرنسا لاستكمال علاجه، في ظل متابعة وقلق واسع من جمهوره.
