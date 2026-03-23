لن تصدقوا ما كان يخفيه.. كشف النقاب عن "خبايا" غرفة مايكل جاكسون

كشفت تقارير جديدة تفاصيل مثيرة للجدل حول ما وُجد داخل غرفة نوم ملك البوب الراحل في مزرعة "نيفرلاند"، مما أعاد تسليط الضوء على جوانب غامضة من حياته الخاصة.



وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الغرفة كانت تحتوي على مقتنيات غير مألوفة، شملت دمى بالحجم الطبيعي لأطفال، وصوراً فوتوغرافية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي كان يستخدمها قبل وفاته.

وأشارت التقارير إلى أن الغرفة كانت مجهزة بأنظمة أمان معقدة وأبواب سرية، مما يعكس رغبته الشديدة في الخصوصية والعزلة. وتأتي هذه الاكتشافات لتثير صدمة لدى الجمهور وتعيد الجدل حول السلوكيات الغريبة التي طبعت حياة في سنواته الأخيرة.



