"أكوامان" في مواجهة الطوفان.. جيسون يروي تفاصيل نجاته من فيضانات هاواي

كشف عن تفاصيل مروعة حول نجاته رفقة عائلته من الفيضانات العنيفة التي اجتاحت ولاية هاواي، واصفاً اللحظات العصيبة التي عاشها وسط تدفق المياه الجارفة.



وأوضح موموا أنه كان يتواجد مع أفراد أسرته حين باغتتهم السيول، مما اضطرهم للتحرك بسرعة فائقة للوصول إلى مناطق مرتفعة وأكثر أماناً. وأكد النجم، المعروف بـ"أكوامان"، أن التجربة كانت مرعبة وتجاوزت حدود أي مشهد سينمائي، مشيداً بشجاعة وروح التعاون التي أظهروها في مواجهة الكارثة الطبيعية.

ودعا موموا جمهوره لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين في هاواي، مؤكداً التزامه بالوقوف إلى جانب أهله وجيرانه في عملية وتجاوز آثار هذه الفيضانات المدمرة.



