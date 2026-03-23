فنون ومشاهير

بعد 49 عاماً من التكتم.. أسرة العندليب تفتح الصندوق الأسود لوفاته

Lebanon 24
23-03-2026 | 14:15
بعد 49 عاماً من التكتم.. أسرة العندليب تفتح الصندوق الأسود لوفاته
بعد مرور 49 عاماً على رحيل "العندليب الأسمر"، كشفت أسرة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ عن تفاصيل تُعلن لأول مرة حول اللحظات الأخيرة في حياته وسبب وفاته الحقيقي الذي ظل مثار تساؤلات لعقود.

وأوضح أفراد من العائلة أن الوفاة لم تكن بسبب نزيف حاد ناتج عن البلهارسيا فحسب، بل إن حقنة طبية خاطئة أُعطيت له في العاصمة البريطانية لندن كانت السبب المباشر في تدهور حالته بشكل مفاجئ وأدت إلى وفاته.
 
وأكدت الأسرة أن عبد الحليم كان يعاني من تليف في الكبد، لكن الحقنة التي استُخدمت لوقف النزيف تسببت في حدوث جلطة أدت إلى توقف القلب فوراً. وتأتي هذه التصريحات لترفع الستار عن واحد من أكثر الأسرار غموضاً في تاريخ الفن العربي، مؤكدة أن "العندليب" كان يملك أملاً كبيراً في الشفاء والعودة إلى جمهوره قبل وقوع هذه الحادثة الطبية.

lebanon 24
