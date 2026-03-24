مسلسل "التفاح الحرام" الشهير يعود إلى الشاشة مُجدداً.. إليكم التفاصيل

سيعود المسلسل الشهير "التفاح الحرام" إلى الشاشة مُجددا بعد غياب عن المشاهدين.وكان المسلسل استمر لـ 6 مواسم وحقق جماهيرية واسعة في وخارجها، ووفقاً للمعلومات المتداولة، بدأت الشركة المنتجة Medyapım، برئاسة فاتح أكسوي، تحضيراتها لإعادة إنتاج المسلسل بصيغة حلقات جديدة، بعدما كان مطروحاً سابقاً كفيلم سينمائي.وستتعاون الشركة مجددًا مع الكاتبة ميليس جيفيليك لإعادة المشروع إلى الشاشة، ومن المتوقع أن يُعرض العمل على قناة NOW TV، التي كانت المحطة الأصلية للمسلسل.وتتركز الأنظار على النجوم الذين ساهموا في نجاح المسلسل طوال المواسم السابقة، إذ يُتوقع أن تواصل القصة الجديدة حياة الشخصيات المحبوبة: في دور "يلدز"، شيفال سام في دور "إندر"، أيتاتش في دور "كانر"، وميليسا دوغو في دور "أسومان".وفي حال سارت الأمور كما هو مخطط، سيشهد الموسم الجديد استكمالًا لقصص هذه الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور لسنوات.