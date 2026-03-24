فنون ومشاهير
مُحاكمة فضل شاكر... ما الذي حصل في جلسة اليوم؟
Lebanon 24
24-03-2026
|
11:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجّلت
المحكمة العسكرية
، جلسة محاكمة الفنان
فضل شاكر
إلى 26 أيار المقبل، بناء على طلب محاميته لتقديم طلبات إضافية، وهو الموعد الذي يتوقع كثيرون أن يكون حاسما في تحديد مسار القضية.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى إفادة وليد البلبيسي، المرافق السابق لشاكر، الذي عرض روايته بشأن خروجه من منطقة
عبرا
، تزامنًا مع اندلاع الاشتباكات بين
مجموعة أحمد الأسير
والجيش.
وأوضح البلبيسي أن شاكر كان نائمًا عند بدء المواجهات، قبل أن يتم إيقاظه ونقله إلى محل للآلات الموسيقية للاختباء حتى ساعات
الفجر
، ثم جرى نقله لاحقًا إلى
مخيم عين الحلوة
مع تراجع حدة الاشتباكات.
وأشار إلى أن السلاح الذي كان بحوزة المجموعة المرتبطة بشاكر تم تسليمه إلى الجيش بالتنسيق مع القيادة.
وعقب الاستماع إلى الشهادة، قررت هيئة المحكمة العسكرية الاستجابة لطلب وكيلة الدفاع، المحامية أماتا مبارك، التي تقدّمت بطلب مهلة إضافية لتقديم مذكرات ودفوع قانونية جديدة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
خلال جلسة المحاكمة... ماذا حصل بين فضل شاكر وأحمد الأسير اليوم؟
Lebanon 24
خلال جلسة المحاكمة... ماذا حصل بين فضل شاكر وأحمد الأسير اليوم؟
24/03/2026 20:54:09
24/03/2026 20:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد قضيّة الفنان فضل شاكر... هذا ما شهدته جلسة المحاكمة اليوم
Lebanon 24
جديد قضيّة الفنان فضل شاكر... هذا ما شهدته جلسة المحاكمة اليوم
24/03/2026 20:54:09
24/03/2026 20:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة ملف فضل شاكر بقضية نوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة ملف فضل شاكر بقضية نوح زعيتر؟
24/03/2026 20:54:09
24/03/2026 20:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال معوض: ما حصل اليوم في مجلس النواب مؤسف
Lebanon 24
ميشال معوض: ما حصل اليوم في مجلس النواب مؤسف
24/03/2026 20:54:09
24/03/2026 20:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعة أحمد الأسير
المحكمة العسكرية
مخيم عين الحلوة
أحمد الأسير
عين الحلوة
عين الحلو
فضل شاكر
ارم نيوز
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل اقتربت عودة سيلين ديون إلى المسرح؟
Lebanon 24
هل اقتربت عودة سيلين ديون إلى المسرح؟
13:29 | 2026-03-24
24/03/2026 01:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مفاجئة من نادين الراسي... حذفت كافة صورها وهذا ما أعلنته
Lebanon 24
خطوة مفاجئة من نادين الراسي... حذفت كافة صورها وهذا ما أعلنته
09:12 | 2026-03-24
24/03/2026 09:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... فنان معروف رمى بنفسه من الطابق الـ16! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... فنان معروف رمى بنفسه من الطابق الـ16! (فيديو)
08:06 | 2026-03-24
24/03/2026 08:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... رحيل ممثلة أميركيّة قديرة بعد صراع طويل مع المرض
Lebanon 24
بالصورة... رحيل ممثلة أميركيّة قديرة بعد صراع طويل مع المرض
06:25 | 2026-03-24
24/03/2026 06:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل "التفاح الحرام" الشهير يعود إلى الشاشة مُجدداً.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
مسلسل "التفاح الحرام" الشهير يعود إلى الشاشة مُجدداً.. إليكم التفاصيل
04:07 | 2026-03-24
24/03/2026 04:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
03:02 | 2026-03-24
24/03/2026 03:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
10:22 | 2026-03-24
24/03/2026 10:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف ثانٍ لمقر أحد النواب في بنت جبيل
Lebanon 24
استهداف ثانٍ لمقر أحد النواب في بنت جبيل
15:48 | 2026-03-23
23/03/2026 03:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معركة لـ"حزب الله".. تقريرٌ لافت يكشف
Lebanon 24
آخر معركة لـ"حزب الله".. تقريرٌ لافت يكشف
15:34 | 2026-03-23
23/03/2026 03:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
Lebanon 24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
09:50 | 2026-03-24
24/03/2026 09:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في فنون ومشاهير
13:29 | 2026-03-24
هل اقتربت عودة سيلين ديون إلى المسرح؟
09:12 | 2026-03-24
خطوة مفاجئة من نادين الراسي... حذفت كافة صورها وهذا ما أعلنته
08:06 | 2026-03-24
حادثة مُرعبة... فنان معروف رمى بنفسه من الطابق الـ16! (فيديو)
06:25 | 2026-03-24
بالصورة... رحيل ممثلة أميركيّة قديرة بعد صراع طويل مع المرض
04:07 | 2026-03-24
مسلسل "التفاح الحرام" الشهير يعود إلى الشاشة مُجدداً.. إليكم التفاصيل
02:44 | 2026-03-24
بصور خاصة.. هكذا احتفل رامي عياش وزوجته بعيد ميلاد ابنهما
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
24/03/2026 20:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
24/03/2026 20:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
24/03/2026 20:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
