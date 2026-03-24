مُحاكمة فضل شاكر... ما الذي حصل في جلسة اليوم؟

24-03-2026 | 11:37
أجّلت المحكمة العسكرية، جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 26 أيار المقبل، بناء على طلب محاميته لتقديم طلبات إضافية، وهو الموعد الذي يتوقع كثيرون أن يكون حاسما في تحديد مسار القضية.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى إفادة وليد البلبيسي، المرافق السابق لشاكر، الذي عرض روايته بشأن خروجه من منطقة عبرا، تزامنًا مع اندلاع الاشتباكات بين مجموعة أحمد الأسير والجيش.

وأوضح البلبيسي أن شاكر كان نائمًا عند بدء المواجهات، قبل أن يتم إيقاظه ونقله إلى محل للآلات الموسيقية للاختباء حتى ساعات الفجر، ثم جرى نقله لاحقًا إلى مخيم عين الحلوة مع تراجع حدة الاشتباكات.

وأشار إلى أن السلاح الذي كان بحوزة المجموعة المرتبطة بشاكر تم تسليمه إلى الجيش بالتنسيق مع القيادة.

وعقب الاستماع إلى الشهادة، قررت هيئة المحكمة العسكرية الاستجابة لطلب وكيلة الدفاع، المحامية أماتا مبارك، التي تقدّمت بطلب مهلة إضافية لتقديم مذكرات ودفوع قانونية جديدة. (ارم نيوز)
 
 
 
