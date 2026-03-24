هل اقتربت عودة سيلين ديون إلى المسرح؟

تستعد النجمة العالمية سيلين ديون للعودة إلى الأضواء من جديد، من الغياب بسبب معركتها مع مرض متلازمة الشخص المتيبس، في خطوة قد تشكّل محطة مفصلية في مسيرتها الفنية.

وبحسب تقارير إعلامية، من بينها مجلة Variety وصحيفة La Presse، تخطط ديون لإحياء سلسلة حفلات غنائية في قاعة لا ديفانس أرينا في ، بمعدل حفلين أسبوعيًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وكانت هذه العودة قد ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث رصد معجبون انتشار ملصقات في شوارع تحمل عبارات من أشهر أغانيها، من بينها “My Heart Will Go On” و“Pour que tu m’aimes encore” و“The Power of Love”، ما أثار الجمهور وتكهنات بعودة قريبة.

يُذكر أن ديون كانت قد كشفت عام 2022 عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، وهو مرض عصبي نادر يسبب تشنجات عضلية مؤلمة، ما أجبرها على إلغاء جميع جولاتها الفنية في أميركا الشمالية وأوروبا.

وفي عام 2024، عادت الفنانة إلى الواجهة من خلال ظهور مؤثر خلال الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، حيث قدّمت أداءً مميزًا لأغنية “Hymne à l’amour” من برج إيفل، في لحظة إنسانية وفنية لاقت إشادة واسعة.

كما وثّقت رحلتها مع المرض في فيلمها الوثائقي I Am: Céline Dion، مؤكدة خلاله إصرارها على العودة إلى المسرح، وهو ما يبدو أنه يقترب من التحقق قريبًا.