بعد إدانته بالاعتداء عليها وتحطيم منزلها...السجن لشقيق شيرين عبد الوهاب

Lebanon 24
25-03-2026 | 00:00
بعد إدانته بالاعتداء عليها وتحطيم منزلها...السجن لشقيق شيرين عبد الوهاب
أصدرت محكمة مصرية، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد إدانته في قضية اتهامه بالتعدي عليها وتحطيم منزلها.

وقضت المحكمة كذلك بإلزام المتهم بدفع كفالة مالية قدرها 2000 جنيه، على خلفية القضية رقم 1548 لسنة 2026 جنايات قسم المقطم.

وأثبتت المحكمة صحة الاتهامات التي وجهتها الفنانة لشقيقها، بعد استكمال التحقيقات التي شملت جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود ومعاينة موقع الحادث.

وكانت الجهات المختصة قد باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.

 
