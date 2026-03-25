فضيحة تهز الوسط الفني في تركيا.. مذكرة توقيف بحق هاندا ارتشيل وحبيبها السابق إليكم السبب

في فضيحة جديدة تطال الوسط الفني في ، تم إصدار مذكرات توقيف بحق النجمة الشهيرة وشخصيات بارزة بتهمة تعاطي وترويج الممنوعات.ففي إطار "عملية المخدرات الموجهة ضد المشاهير" التي هزت أوساط الفن والرياضة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف نيابة إسطنبول العامة، اتخذت السلطات خطوة جديدة، حيث أسفرت التحقيقات عن إصدار مذكرات توقيف كل من: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق رجل الأعمال هاكان صبانجي، وبراك إلماس، وديدام ، وكريم صبانجي، وغوزيدة ، وفكرت أورمان.وتستمر التحقيقات التي تجريها نيابة إسطنبول العامة في عدة تهم تشمل: تصنيع وتجارة المواد المخدرة، توفير أماكن أو معدات خاصة لتسهيل استخدام المواد المخدرة أو المنبهة، واتخاذ تدابير تصعب القبض على المتعاطين، شراء أو قبول أو حيازة مواد مخدرة أو منبهة لغرض التعاطي، تعاطي المواد المخدرة أو المنبهة، التحريض والوساطة في ممارسة الدعارة.يُذكر ان تتواجد حاليا خارج تركيا لذا لم يتم اعتقالها بعد.