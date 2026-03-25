حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)

نقل الفنان المصري سامي عبدالحليم إلى وحدة العناية المركزة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وأشارت مصادر مقربة إلى أن حالته الصحية تدهورت بسرعة، ما دفع الأطباء إلى اتخاذ قرار عاجل بنقله إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة الدقيقة لضمان استقرار حالته ومتابعة أي تطورات طارئة.



وحتى الآن لم يُكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة الوعكة الصحية، في ظل تكتم الأطباء على التشخيص، بينما تستمر فرق طبية متخصصة في متابعة حالته بشكل متواصل.



وأضافت المصادر إلى الإقامة في العناية المركزة ضرورية لضمان تقديم الرعاية الطبية المكثفة، خصوصًا في هذه المرحلة الحساسة.



ويُعد سامي عبدالحليم من أبرز الفنانين في مصر، حيث قدم خلال مسيرته الفنية عددًا من الأعمال الدرامية والمسرحية التي تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور، ونال إعجاب المتابعين بأسلوبه الفني المميز وحضوره القوي على الشاشة والمسرح.