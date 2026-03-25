تحسّن وضعه الصحيّ لكنه لا يزال في المستشفى... خبر سارّ لجمهور الفنان هاني شاكر

أعلن مدير أعمال الفنان ، عن تحسن حالة الأخير الصحية وخروجه من وحدة العناية المركزة، حيث تم نقله إلى غرفة عادية في مستشفى في .



وأوضح عكنان أن هاني شاكر بدأ مرحلة جديدة من العلاج، تشمل جلسات علاج طبيعي مكثفة تهدف لاستعادة قوته البدنية وقدرته على الحركة بشكل طبيعي، إلى جانب برنامج تغذية مدروس لتعزيز مناعته واستعادة لياقته.



ويخضع الفنان لمتابعة طبية دقيقة على مدار الساعة لضمان استقرار كافة المؤشرات الحيوية قبل تحديد موعد خروجه النهائي من المستشفى. (ارم نيوز)

