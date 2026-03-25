مكالمة هاتفيّة قد تُغيّر مجرى المحاكمة... هذا جديد قضيّة الفنان سعد لمجرد

دخلت قضية الفنان مرحلة جديدة مع ظهور مكالمة هاتفية مسجلة، يعوّل عليها فريق الدفاع باعتبارها نقطة تحول قد تنقل القضية من طابعها الجنائي إلى شبهة ابتزاز مالي.



وبحسب ما طرحه الدفاع، لم تعد القضية محصورة في شهادة المشتكية ، إذ كشف مدير أعمال الفنان، بوزيد، عن تلقي اتصال من سيدة تدّعي ارتباطها بالمشتكية، عرضت خلاله التنازل عن الاتهامات وتعديل الإفادات مقابل مبلغ مالي يصل إلى 3 ملايين .



ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة لتقديم شهادته، إلى جانب التسجيل الصوتي الذي يوثق المكالمة، والذي يُنظر إليه كعنصر محوري في استراتيجية الدفاع لإثبات أن الدوافع وراء القضية قد تكون مادية.



وفي سياق متصل، لم يقتصر تحرك الدفاع على الدفع ببراءة موكله، بل تقدم أيضًا بشكوى رسمية تتعلق بشبهة الابتزاز، معتبرًا أن استغلال المسار القضائي لتحقيق مكاسب مالية يشكل جريمة قائمة بذاتها تستوجب المساءلة. (ارم نيوز)

