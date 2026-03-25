أحمد الفيشاوي يعلّق على إعادة عرض "سفاح التجمع" في دور السينما

أزمة فيلم "سفاح التجمع"

وشهدت الأزمة تدخّل لجنة شُكّلت بقرار من وزيرة الثقافة جيهان زكي، وذلك بعد وساطات مكثفة بين جهاز الرقابة وصنّاع العمل، حيث خضع الفيلم لمراجعة دقيقة تحت إشراف الوزارة.

وخلصت اللجنة إلى تأكيد سلامة موقف الرقابة، مع التوصية بإلزام صنّاع الفيلم بحذف المشاهد محلّ الاعتراض، إضافة إلى رفع التصنيف للعمل إلى (+18).

ومن المنتظر استئناف عرض الفيلم اعتبارًا من بعد غد الخميس، عقب استكمال الإجراءات الرسمية والتأكد من تنفيذ جميع الملاحظات والقرارات الصادرة عن اللجنة.







