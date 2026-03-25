أحمد الفيشاوي يعلّق على إعادة عرض "سفاح التجمع" في دور السينما

علّق الفنان أحمد الفيشاوي على قرار إعادة طرح فيلمه "سفاح التجمع" في دور العرض السينمائية خلال الساعات المقبلة.
ونشر الفيشاوي البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مُرفقًا إياه بتعليق قال فيه: "عودة سفاح التجمع في جميع سينمات مصر".
أزمة فيلم "سفاح التجمع"
وشهدت الأزمة تدخّل لجنة شُكّلت بقرار من وزيرة الثقافة جيهان زكي، وذلك بعد وساطات مكثفة بين جهاز الرقابة وصنّاع العمل، حيث خضع الفيلم لمراجعة دقيقة تحت إشراف الوزارة.
وخلصت اللجنة إلى تأكيد سلامة موقف الرقابة، مع التوصية بإلزام صنّاع الفيلم بحذف المشاهد محلّ الاعتراض، إضافة إلى رفع التصنيف العمري للعمل إلى (+18).
ومن المنتظر استئناف عرض الفيلم اعتبارًا من بعد غد الخميس، عقب استكمال الإجراءات الرسمية والتأكد من تنفيذ جميع الملاحظات والقرارات الصادرة عن اللجنة.
View this post on Instagram
A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial)