تطورات جديدة بقضية توقيف هاندا ارتشيل.. وشاهدوا لحظة القبض على حبيبها السابق (فيديو)

Lebanon 24
26-03-2026 | 03:13
تطورات جديدة بقضية توقيف هاندا ارتشيل.. وشاهدوا لحظة القبض على حبيبها السابق (فيديو)
بعد إدراج اسم النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل ضمن قائمة المشتبه بهم في قضية مخدرات في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقبض على حبيبها السابق رجل الأعمال هاكان سابانجي، أثار الأمر جدلا واسعاً داخل تركيا

وفي هذا السياق، أكدت المحامية التركية أيسيغول بولات أن تواجد الممثلة هاندا أرتشيل خارج البلاد لا يؤثر على سير الإجراءات القانونية، مشيرة إلى ان غياب المشتبه به لمدة شهر لا يشكل عائقا، إذ يمكن عبر التحاليل تحديد ما إذا كان قد تم تعاطي المخدرات في وقت سابق، وأن مسار القضية يعتمد على نتائج الفحوصات وتوفر الأدلة.

بدورها، أوضحت أرتشيل أنها علمت بالقضية عبر وسائل الإعلام، مؤكدة أنها خارج البلاد منذ نحو شهر بغرض الدراسة، مشددة على عزمها العودة إلى تركيا للمثول أمام الجهات المختصة والإدلاء بأقوالها.

كما شددت أرتشيل على ثقتها في القضاء التركي، مؤكدة أن الحقيقة ستتضح خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التحقيقات ومتابعة إعلامية واسعة قد تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأمس الأربعاء، أعلنت النيابة العامة التركية عن احتجاز 14 مشتبها بهم، في حين لا يزال شخصان آخران محل بحث، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى إدراج اسم أرتشيل ضمن المطلوبين.

في غضون ذلك، انتشر عبر المواقع الإخبارية التركية فيديو للحظة القبض على رجل الأعمال هاكان سابانجي، صديق هاندا أرتشيل السابق، بتهمة تعاطي مواد مخدرة، بعد ساعات من انتشار تقارير  حول تورط أرتشيل في القضية، ضمن حملة طالت عددا كبيرا من الشخصيات العامة في تركيا.
 
 
 
 
 
وكانت علاقة هاندا آرتشيل وهاكان سابانجي انتهت في آب الماضي بعد فترة استمرت 3 سنوات.
 
