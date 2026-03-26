فنون ومشاهير

هي من أصل لبناني.. نجمة تركية شهيرة تفتخر بجذورها العربية وهذا ما قالته

Lebanon 24
26-03-2026 | 04:41
هي من أصل لبناني.. نجمة تركية شهيرة تفتخر بجذورها العربية وهذا ما قالته
أعربت النجمة التركية بينار دينيز عن اعتزازها بأصولها اللبنانية من جهة والدها، وانتمائها إلى عائلة من "عرب تركيا" الذين تعود جذورهم إلى لبنان.

وأكدت دينيز مؤخرا في تصريحات صحافية أن اللغة العربية كانت حاضرة بقوة في طفولتها، مشيرة إلى أنها نشأت في بيئة كان يُتداول فيها الحديث بالعربية بشكل أساسي داخل المنزل، قبل أن تتراجع ممارستها لها مع مرور الوقت.

وأشارت إلى أن والديها لا يزالان يتحدثان العربية فيما بينهما، لافتة إلى أنها كانت تحاول التواصل مع جدتها بهذه اللغة، خاصة أن الأخيرة لم تكن تتقن التركية. كما أشارت إلى أنها ما زالت تفهم قدرًا كبيرًا من العربية، رغم ضعف استخدامها لها حاليًا.
 
وتحدثت دينيز بطرافة عن تفاعلها مع جمهورها العربي، قائلة إنها في بعض الأحيان تفهم ما يُقال لها "كلمة بكلمة"، لكنها تتظاهر بعدم الفهم، معتبرة أن هذا الأمر يحمل جانبًا ممتعًا بالنسبة لها.

وشددت دينيز على أن جذورها العربية لا تزال جزءًا أصيلًا من هويتها، مؤكدة شعورها بالسعادة كلما سمعت اللغة العربية من حولها.

يُذكر أن بينار دينيز وُلدت في مدينة أضنة التركية عام 1993، وحققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية البارزة، من بينها "أنت وطني" و"القضاء".


مواضيع ذات صلة
انتهت مدة عقوبتها... أوّل صورة لفنانة عربيّة شهيرة بعد خروجها من السجن وهذا ما قالته
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 13:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة تركية تكشف عن عشقها لأغاني نانسي عجرم
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 13:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صدور قرار بتوقيفها.. أول تعليق من النجمة التركية هاندا ارتشيل وهذا ما قالته
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 13:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول عربي ينصح القيادات وهذا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 13:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:56 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:13 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:06 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
05:56 | 2026-03-26
Lebanon24
03:13 | 2026-03-26
Lebanon24
00:00 | 2026-03-26
Lebanon24
17:06 | 2026-03-25
Lebanon24
13:30 | 2026-03-25
Lebanon24
11:23 | 2026-03-25
