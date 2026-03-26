فنون ومشاهير
هي من أصل لبناني.. نجمة تركية شهيرة تفتخر بجذورها العربية وهذا ما قالته
Lebanon 24
26-03-2026
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت النجمة
التركية
بينار دينيز عن اعتزازها بأصولها
اللبنانية
من جهة والدها، وانتمائها إلى عائلة من "عرب
تركيا
" الذين تعود جذورهم إلى
لبنان
.
وأكدت دينيز مؤخرا في تصريحات صحافية أن
اللغة العربية
كانت حاضرة بقوة في طفولتها، مشيرة إلى أنها نشأت في بيئة كان يُتداول فيها الحديث بالعربية بشكل أساسي داخل المنزل، قبل أن تتراجع ممارستها لها
مع مرور الوقت
.
وأشارت إلى أن والديها لا يزالان يتحدثان العربية فيما بينهما، لافتة إلى أنها كانت تحاول التواصل مع جدتها بهذه اللغة، خاصة أن الأخيرة لم تكن تتقن التركية. كما أشارت إلى أنها ما زالت تفهم قدرًا كبيرًا من العربية، رغم ضعف استخدامها لها حاليًا.
وتحدثت دينيز بطرافة عن تفاعلها مع جمهورها العربي، قائلة إنها في بعض الأحيان تفهم ما يُقال لها "كلمة بكلمة"، لكنها تتظاهر بعدم الفهم، معتبرة أن هذا الأمر يحمل جانبًا ممتعًا بالنسبة لها.
وشددت دينيز على أن جذورها العربية لا تزال جزءًا أصيلًا من هويتها، مؤكدة شعورها بالسعادة كلما سمعت اللغة العربية من حولها.
يُذكر أن بينار دينيز وُلدت في مدينة أضنة التركية عام 1993، وحققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية البارزة، من بينها "أنت وطني" و"
القضاء
".
