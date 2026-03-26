تامر حسني يوجه رسالة خاصة لجمهوره: "لا تنسوا ملك الضحك من دعائكم"

استرجع الفنان ذكريات مؤثرة جمعته بالفنان الراحل ، معبراً عن عمق الصداقة والزمالة التي ربطتهما لسنوات طويلة في الساحة الفنية.



ونشر حسني صورة تجمعه بالراحل، مستذكراً اللحظات الجميلة والمواقف الكوميدية التي ميزت شخصية طلعت زكريا، الملقب بـ"ملك الضحك". وطلب تامر من جمهور ومتابعيه الدعاء وقراءة الفاتحة لروح صديقه، مؤكداً أن ذكراه ستظل حية في قلوب محبيه وزملائه لما تركه من بصمة فنية وإنسانية فريدة.



