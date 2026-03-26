بعد مسيرة طويلة... وفاة الشاعر البارز مالك المطلبي

غيّب الموت الشاعر والناقد البارز مالك المطلبي عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد مسيرة أدبية طويلة امتدت لقرابة 6 عقود أسهمت في إثراء المشهد الثقافي العراقي.



ونعى للأدباء والكتّاب في الكاتب المطلبي الذي توفي في أحد مستشفيات العاصمة ، تاركاً خلفه إرثاً أدبياً وفكرياً غزيراً ومهماً في الشعر والنقد، والنحو واللغة، والأعمال الدرامية.

