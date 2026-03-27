الموت يُؤلم أنجلينا جولي: أيامه الأخيرة كانت هادئة ومليئة بالسلام

تُوفي كاتب الأغاني الشهير تشيب ، عمّ الممثلة العالميّة ، عن 86 عاماً، داخل إحدى دور الرعاية.

وأعلن كريس وكيلي نجل تايلور، خبر وفاة والده، وقال: "يؤسفنا أن نبلغكم بوفاة تشيب. لقد كانت أيامه الأخيرة هادئة ومليئة بالسلام. كان يرى في التواصل مع الناس من خلال الموسيقى نعمة عظيمة، وكان يقدّر هذا المجتمع حقًّا. لقد اعتبركم جميعًا أصدقاء. سنفتقده كثيرًا".