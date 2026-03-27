هل ستجسد سلاف فواخرجي شخصية أسماء الأسد في مسلسل جديد؟

أوضحت الفنانة حقيقة تقديمها شخصية ، زوجة الرئيس السوري السابق في مسلسل تلفزيوني.وشاركت سلاف عبر صفحتها على صورا لأخبار تشير إلى تقديمها شخصية زوجة في عمل درامي. وأكدت ان هذه الأخبار غير صحيحة، ميرة إلى انها أنها فوجئت بمثل هذه الأخبار والتصريحات التي تُنسب إليها، مؤكدة أنها لا علاقة لها بها.وكتبت سلاف قائلة: "كل يوم والتاني بيطلع خبر أو تصريح عني لا علم لي به لا من قريب ولا من بعيد .. وبتفاجأ فيه متلي متل الناس .. وطبعا حسب الثقافة السوشلية السائدة في فئة جاهزة للشتيمة من قبل مايقروا حتى .. والسكاكين جاهزة للأذى النفسي اللي بيعملهم حالة من الانتصار والنشوة اللي فعلًا ما عم أقدر أفهمها ولا حللها .. وخصوصا إني بعيدة بالعموم عند هاد المحيط والكل بيعرفني".وتابعت: "وأنأى بنفسي عنه تماماً وبترفع عن الرد عن الأذى واللي كتر فجأة ولأسباب معروفة .. ولكن للأسف البعض فهم عدم ردي غلط وترفعي خلاهم يستبيحوا الكذب والتلفيق والأذى والطعن".وأضافت فواخرجي : "ولأنه الموضوع أصبح عام للأسف .. ما بقى يأثر فيني لأني بمكان آخر تماماً .. مو مستعدة أعرض حالتي النفسية للانزعاج ممن عندهم مشاكل بينهم وبين حالهم .. وبقرا وببتسم ومابكلف حالي حتى عناء الرد او التكذيب .. لأنه مافيش فايدة .. لأنه في مشكلة عندهم بالقراءة وبالسمع وبالمحاكمة وبالمنطق وبالإنسانية .. فمو مضطرة ضيع وقتي وجهدي مع محيط متل هاد".وانتقدت سلاف بعض الوسائل الإعلامية التي تناولت هذا الخبر دون الرجوع إليها ووصفت نشرها للخبر بعدم المهنية.