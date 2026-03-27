Najib Mikati
هل ستجسد سلاف فواخرجي شخصية أسماء الأسد في مسلسل جديد؟

27-03-2026 | 05:52
هل ستجسد سلاف فواخرجي شخصية أسماء الأسد في مسلسل جديد؟
أوضحت الفنانة السورية سلاف فواخرجي حقيقة تقديمها شخصية أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في مسلسل تلفزيوني.

وشاركت سلاف عبر صفحتها على فيسبوك صورا لأخبار تشير إلى تقديمها شخصية زوجة الأسد في عمل درامي. وأكدت ان هذه الأخبار غير صحيحة، ميرة إلى انها أنها فوجئت بمثل هذه الأخبار والتصريحات التي تُنسب إليها، مؤكدة أنها لا علاقة لها بها.

وكتبت سلاف قائلة: "كل يوم والتاني بيطلع خبر أو تصريح عني لا علم لي به لا من قريب ولا من بعيد .. وبتفاجأ فيه متلي متل الناس .. وطبعا حسب الثقافة السوشلية السائدة بيكون في فئة جاهزة للشتيمة من قبل مايقروا حتى .. والسكاكين جاهزة للأذى النفسي اللي بيعملهم حالة من الانتصار والنشوة اللي فعلًا ما عم أقدر أفهمها ولا حللها .. وخصوصا إني بعيدة بالعموم عند هاد المحيط والكل بيعرفني".

وتابعت: "وأنأى بنفسي عنه تماماً وبترفع عن الرد عن الأذى واللي كتر فجأة ولأسباب معروفة .. ولكن للأسف البعض فهم عدم ردي غلط وترفعي خلاهم يستبيحوا الكذب والتلفيق والأذى والطعن".

وأضافت فواخرجي : "ولأنه الموضوع أصبح عام للأسف .. ما بقى يأثر فيني لأني بمكان آخر تماماً .. مو مستعدة أعرض حالتي النفسية للانزعاج ممن عندهم مشاكل بينهم وبين حالهم .. وبقرا وببتسم ومابكلف حالي حتى عناء الرد او التكذيب .. لأنه مافيش فايدة .. لأنه في مشكلة عندهم بالقراءة وبالسمع وبالمحاكمة وبالمنطق وبالإنسانية .. فمو مضطرة ضيع وقتي وجهدي مع محيط متل هاد".

وانتقدت سلاف بعض الوسائل الإعلامية التي تناولت هذا الخبر دون الرجوع إليها ووصفت نشرها للخبر بعدم المهنية.
 
Advertisement
