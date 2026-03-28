لحظة مؤثرة لكاردي بي مع طفليها

شهدت ساحة “ غاردن” الشهيرة في لحظات إنسانية استثنائية خلال حفل النجمة العالمية كاردي بي ضمن جولتها الغنائية Little Miss Drama Tour لعام 2026. وتوقفت كاردي عن غناء الراب الصاخب لتتحول إلى “ماما كاردي” في مشهد أبكى الآلاف من عشاقها.

من الانتظار، حققت كاردي بي إنجازاً تاريخياً كفنانة منفردة بإحياء حفل في “أشهر ساحة في العالم”، لكن الحدث الأبرز لم يكن الأغاني فحسب، بل الظهور المفاجئ لطفليها الأكبر سناً فوق خشبة المسرح.

في منتصف فقرتها الغنائية، فاجأت كاردي بي الجمهور باصطحاب ابنتها كولتور (7 سنوات) وابنها ويف (4 سنوات) إلى المسرح. واختارت كاردي توقيتاً ذكياً ومؤثراً قبل أداء أغنيتها الشهيرة Girls Like You، وهي الأغنية التي ظهرت فيها كولتور وهي رضيعة في الفيديو كليب الأصلي مع فرقة Maroon 5.

لم يقتصر الحديث على “كولتور وويف” فقط؛ إذ كشفت التقارير أن طفلتها الثالثة “بلوسوم” (من زوجها السابق أوفست) كانت تتواجد في الكواليس.

وجهت كاردي بي رسالة عاطفية للجمهور وهي تحتضن طفليها، قائلة إن أطفالها هم السبب الحقيقي وراء عملها بجد وبقائها صامدة رغم كل “الدراما” التي تحيط بحياتها المهنية والشخصية. وأضافت أن نجاحها لا يكتمل إلا بوجودهم بجانبها، وهو ما فجر موجة من التصفيق الحار والدموع بين الحاضرين.

تأتي هذه اللحظة في وقت تعيش فيه كاردي بي مرحلة انتقالية كبيرة، خاصة بعد ارتباطها الـ NFL ستيفون ديغز واستقبال طفلتها الرابعة منه في أواخر 2025. تحرص كاردي دائماً على التأكيد بأن أطفالها الأربعة هم “المحرك الأساس” لنجاحها واستمرارها في قمة عالم الهيب هوب رغم كل التحديات الشخصية.