Advertisement

وفاة مفاجئة للممثل لي سانغ بو

28-03-2026 | 08:12
خيم الحزن على الوسط الفني في كوريا الجنوبية بعد الإعلان عن وفاة الممثل لي سانغ بو بشكل مفاجئ يوم الخميس 26 مارس/آذار، عن عمر ناهز 45 عاماً، حيث عُثر عليه متوفى في منزله بمدينة بيونغتايك، وذلك بعد فترة قصيرة من عودته إلى نشاطه الفني وتجاوزه أزمات نفسية حادة.

بيان رسمي واحترام خصوصية العائلة

أعلنت وكالة أعماله مجموعة إدارة المواهب الكورية (KMG) نبأ الوفاة عبر بيان رسمي، جاء فيه:
“نأسف لإبلاغكم بوفاة ممثلنا لي سانغ بو”، مؤكدةً أنه وبناءً على رغبة العائلة، لن يتم الكشف عن سبب الوفاة.
كما ناشدت الوكالة وسائل الإعلام والجمهور احترام خصوصية الأسرة، والامتناع عن الزيارات أو التغطيات غير الضرورية، مشيرة إلى أن مراسم الجنازة ستُقام في 29 مارس عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت كوريا.

التحقيقات مستمرة

وأفادت التقارير الأولية بأن الشرطة لم ترصد أي دلائل على وجود شبهة جنائية في موقع الوفاة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، دون صدور معلومات إضافية حتى الآن من الجهات الرسمية.

مسيرة فنية بارزة

يُعد لي سانغ بو من الوجوه المعروفة في الدراما الكورية، حيث بدأ مشواره الفني عام 2006 من خلال فيلم الرجل الخفي، قبل أن يحقق شهرة واسعة عبر مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية، أبرزها:

صراع مع الاكتئاب

مرت حياة الراحل بمحطات صعبة، إذ عانى من فقدان أفراد عائلته تباعاً، ما أدى إلى إصابته بـالاكتئاب الحاد واضطراب الهلع. وقد خضع للعلاج باستخدام مضادات الاكتئاب ومثبتات الأعصاب.

وفي عام 2022، تعرض لاتهامات بتعاطي مواد مخدرة، قبل أن تثبت دائرة الطب الشرعي الوطنية براءته بشكل كامل، مؤكدة أن النتائج كانت سلبية.

نهاية مفاجئة بعد عودة قوية

ورغم تمكنه من استعادة استقراره النفسي مؤخراً، وتوقيعه عقداً جديداً مع وكالة KMG، إلى جانب نشاطه الملحوظ في مسلسل “الإمبراطورية الأنيقة”، إلا أن رحيله المفاجئ أنهى مسيرة فنية وإنسانية مؤثرة، تاركاً خلفه إرثاً درامياً وقصة كفاح لن تُنسى.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفاة مفاجئة... رحيل ممثل أجنبيّ شاب عن 40 عاماً فقط (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء نومه.. وفاة ممثل شهير عن 54 عاما
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل شهير يعلن وفاة ابنة عمة ويطالب جمهوره بالدعاء لها
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:45 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:56 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:45 | 2026-03-28
Lebanon24
10:27 | 2026-03-28
Lebanon24
05:56 | 2026-03-28
Lebanon24
03:53 | 2026-03-28
Lebanon24
02:50 | 2026-03-28
Lebanon24
00:40 | 2026-03-28
