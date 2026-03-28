وفاة مفاجئة للممثل لي سانغ بو

خيم الحزن على الوسط الفني في بعد الإعلان عن وفاة الممثل لي سانغ بو بشكل مفاجئ يوم الخميس 26 مارس/آذار، عن عمر ناهز 45 عاماً، حيث عُثر عليه متوفى في منزله بمدينة بيونغتايك، وذلك بعد فترة قصيرة من عودته إلى نشاطه الفني وتجاوزه أزمات نفسية حادة.

بيان رسمي واحترام خصوصية العائلة

أعلنت وكالة أعماله مجموعة إدارة المواهب (KMG) نبأ الوفاة عبر بيان رسمي، جاء فيه:

“نأسف لإبلاغكم بوفاة ممثلنا لي سانغ بو”، مؤكدةً أنه وبناءً على رغبة العائلة، لن يتم سبب الوفاة.

كما ناشدت الوكالة والجمهور احترام خصوصية الأسرة، والامتناع عن الزيارات أو التغطيات غير الضرورية، مشيرة إلى أن مراسم الجنازة ستُقام في 29 عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت .

التحقيقات مستمرة

وأفادت التقارير الأولية بأن الشرطة لم ترصد أي دلائل على وجود شبهة جنائية في موقع الوفاة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، دون صدور معلومات إضافية حتى الآن من .

مسيرة فنية بارزة

يُعد لي سانغ بو من الوجوه المعروفة في الدراما الكورية، حيث بدأ مشواره الفني عام 2006 من خلال فيلم الرجل الخفي، قبل أن يحقق شهرة واسعة عبر مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية، أبرزها:

الآنسة مونت كريستو

الأنيقة

حياة خاصة

سر عظيم

صراع مع الاكتئاب

مرت حياة الراحل بمحطات صعبة، إذ عانى من فقدان أفراد عائلته تباعاً، ما أدى إلى إصابته بـالاكتئاب الحاد واضطراب الهلع. وقد خضع للعلاج باستخدام مضادات الاكتئاب ومثبتات الأعصاب.

وفي عام 2022، تعرض لاتهامات بتعاطي مواد مخدرة، قبل أن تثبت دائرة الوطنية براءته بشكل كامل، مؤكدة أن النتائج كانت سلبية.

نهاية مفاجئة بعد عودة قوية

ورغم تمكنه من استعادة استقراره النفسي مؤخراً، وتوقيعه عقداً جديداً مع وكالة KMG، إلى جانب نشاطه الملحوظ في مسلسل “الإمبراطورية الأنيقة”، إلا أن رحيله المفاجئ أنهى مسيرة فنية وإنسانية مؤثرة، تاركاً خلفه إرثاً درامياً وقصة كفاح لن تُنسى.