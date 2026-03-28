هذا جديد قضية حسابات شيرين

تترقب في مصر، السبت، إصدار حكمها في القضية المتهم فيها أحد الأشخاص بالاستيلاء على الحسابات الرسمية للفنانة عبر ، والتربح منها من دون وجه حق.



وتعود القضية إلى بلاغات تقدم بها محامي الفنانة، قال فيها إن المتهم سيطر على صفحاتها الرسمية على " " و"إكس" و"إنستغرام" و"تيك توك"، إلى جانب قناتها الرسمية على " "، من دون أي سند قانوني.



وأكد الدفاع أن لم توقّع أي عقود تتعلق ببيع حساباتها أو التنازل عنها أو تفويض أي جهة بإدارتها، معتبراً أن ما جرى يشكل استيلاءً غير مشروع واستغلالاً تجارياً لمحتوى يعود لها.



وفي السياق نفسه، كان المستشار القانوني للفنانة قد اتخذ إجراءات سابقة بحق صفحات نشرت محتوى مسيئاً لها، في إطار التحرك لوقف الانتهاكات التي طالت صورتها وحقوقها الرقمية.



وكانت قد باشرت التحقيق في القضية، المقيدة ضمن قضايا الجنح الاقتصادية، تمهيداً لإحالتها إلى المحاكمة والفصل فيها قضائياً.

