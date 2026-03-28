نُقل إلى المستشفى فورا.. فنان عربي تعرّض لحادث سير

أفادت وسائل إعلام عن تعرض الفنان نبيل نور الدين لحادث سير بشكل، خلال سيره في أحد الشوارع ليلًا، نُقل على إثره إلى إحدى المستشفيات الكبرى.ويتلقى حاليًا العلاج اللازم، ومن المقرر كشف تفاصيل حالته خلال الساعات القليلة الماضية.