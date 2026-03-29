|
فنون ومشاهير
بعد ازمتها الصحية.. شقيق شيرين عبد الوهاب برد 120 ألف دولار
Lebanon 24
29-03-2026
|
12:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة
مصرية
بحق الفنانة
شيرين عبد الوهاب
في الحصول على مبلغ مالي كبير من شقيقها "
محمد عبد الوهاب
".
ألزمت المحكمة شقيق
شيرين
برد مبلغ 120 ألف دولار، مضافاً إليه الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وذلك على خلفية النزاع حول الاستيلاء على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويُعد هذا الحكم هو الثاني لصالح الفنانة خلال هذا الأسبوع، حيث سبق وقضت
محكمة جنح
القاهرة
الاقتصادية بتغريم شقيقها مبلغ 50 ألف جنيه، فضلًا عن إلزامه بسداد تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت تحقيقه أرباحاً غير مشروعة من تلك الحسابات.
يذكر أن محكمة جنح المقطم بالقاهرة، كانت قد قضت بحبس شقيق الفنانة لمدة 6 أشهر، مع كفالة قدرها 2000 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي عليها وتحطيم محتويات منزلها بمنطقة المقطم.
وتعود القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، حيث حررت شيرين
عبد الوهاب
محضراً ضد شقيقها، اتهمته فيه بالتعدي عليها داخل شقتها بمنطقة المقطع وإتلاف محتوياتها.
يذكر أن
شيرين عبد
الوهاب كانت قد تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال الأسابيع الماضية، نُقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة حيث خضعت لفحوصات وتحاليل طبية كشفت عن التهاب شديد بالمرارة.
وأكد الطبيب المعالج ضرورة استئصال المرارة جراحياً بشكل عاجل، وهو ما تم بالفعل.
بعد إدانته بالاعتداء عليها وتحطيم منزلها...السجن لشقيق شيرين عبد الوهاب
Lebanon 24
بعد إدانته بالاعتداء عليها وتحطيم منزلها...السجن لشقيق شيرين عبد الوهاب
30/03/2026 02:13:54
30/03/2026 02:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
370 ألف دولار.. شيرين عبد الوهاب تنتصر قضائيًا على إدارة قناتها على يوتيوب!
Lebanon 24
370 ألف دولار.. شيرين عبد الوهاب تنتصر قضائيًا على إدارة قناتها على يوتيوب!
30/03/2026 02:13:54
30/03/2026 02:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة.. هذه آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية
Lebanon 24
بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة.. هذه آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية
30/03/2026 02:13:54
30/03/2026 02:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة إنتاج تعلن حصولها على حكم ضد شيرين عبد الوهاب!
Lebanon 24
شركة إنتاج تعلن حصولها على حكم ضد شيرين عبد الوهاب!
30/03/2026 02:13:54
30/03/2026 02:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة طارئة بعد تعرّضه لحادث سير مروّع.. إليكم الوضع الصحيّ لفنان عربيّ شهير
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة طارئة بعد تعرّضه لحادث سير مروّع.. إليكم الوضع الصحيّ لفنان عربيّ شهير
10:00 | 2026-03-29
29/03/2026 10:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فارق الحياة داخل منزله... الموت يُغيّب ممثلاً أجنبيّاً قديراً (صورة)
Lebanon 24
فارق الحياة داخل منزله... الموت يُغيّب ممثلاً أجنبيّاً قديراً (صورة)
05:48 | 2026-03-29
29/03/2026 05:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
برسالة طمأنة للجمهور.. كيف بدت بريتني سبيرز في شوارع لوس أنجلوس؟
Lebanon 24
برسالة طمأنة للجمهور.. كيف بدت بريتني سبيرز في شوارع لوس أنجلوس؟
03:11 | 2026-03-29
29/03/2026 03:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
من البوب إلى الأوسكار.. حكاية ملهمة في عيد ميلاد لايدي غاغا!
Lebanon 24
من البوب إلى الأوسكار.. حكاية ملهمة في عيد ميلاد لايدي غاغا!
00:38 | 2026-03-29
29/03/2026 12:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور لافت في قضية سعد لمجرد.. وثائق جديدة تعيد فتح الملف والنيابة تطالب بعقوبات مشددة!
Lebanon 24
تطور لافت في قضية سعد لمجرد.. وثائق جديدة تعيد فتح الملف والنيابة تطالب بعقوبات مشددة!
23:00 | 2026-03-28
28/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز إيواء للروسيات والأوكرانيات والرومانيات
Lebanon 24
مركز إيواء للروسيات والأوكرانيات والرومانيات
01:30 | 2026-03-29
29/03/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة لافتة في سوق العقارات في الضاحية
Lebanon 24
حركة لافتة في سوق العقارات في الضاحية
05:16 | 2026-03-29
29/03/2026 05:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من أفيخاي أدرعي... إنذار "عاجل" و"خطير"
Lebanon 24
من أفيخاي أدرعي... إنذار "عاجل" و"خطير"
05:13 | 2026-03-29
29/03/2026 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس عربي سابق (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس عربي سابق (صورة)
06:12 | 2026-03-29
29/03/2026 06:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي انكشف لحظة استهداف الصحافيين؟
Lebanon 24
ما الذي انكشف لحظة استهداف الصحافيين؟
02:15 | 2026-03-29
29/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
