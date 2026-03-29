بعد ازمتها الصحية.. شقيق شيرين عبد الوهاب برد 120 ألف دولار

قضت محكمة مصرية بحق الفنانة شيرين عبد الوهاب في الحصول على مبلغ مالي كبير من شقيقها "محمد عبد الوهاب".

ألزمت المحكمة شقيق شيرين برد مبلغ 120 ألف دولار، مضافاً إليه الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وذلك على خلفية النزاع حول الاستيلاء على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويُعد هذا الحكم هو الثاني لصالح الفنانة خلال هذا الأسبوع، حيث سبق وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بتغريم شقيقها مبلغ 50 ألف جنيه، فضلًا عن إلزامه بسداد تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت تحقيقه أرباحاً غير مشروعة من تلك الحسابات.

يذكر أن محكمة جنح المقطم بالقاهرة، كانت قد قضت بحبس شقيق الفنانة لمدة 6 أشهر، مع كفالة قدرها 2000 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي عليها وتحطيم محتويات منزلها بمنطقة المقطم.

وتعود القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، حيث حررت شيرين عبد الوهاب محضراً ضد شقيقها، اتهمته فيه بالتعدي عليها داخل شقتها بمنطقة المقطع وإتلاف محتوياتها.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال الأسابيع الماضية، نُقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة حيث خضعت لفحوصات وتحاليل طبية كشفت عن التهاب شديد بالمرارة.

وأكد الطبيب المعالج ضرورة استئصال المرارة جراحياً بشكل عاجل، وهو ما تم بالفعل.
