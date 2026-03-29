ما جديد الحالة الصحية لهاني شاكر؟

نفت الفنانة ، ، كل ما تردد خلال الساعات الماضية حول عودة الفنان الكبير الى مصر بعد تعافيه من وعكته الصحية، مشيرة في بيان لها الى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد عودته لمصر، وأن كل ما نشر حول عودته خلال هذا الأسبوع لا أساس له من الصحة.



وقالت نادية: "هاني شاكر سوف يقضي فترة النقاهة في ، لأنه حاليًا يخضع لجلسات علاج طبيعي، وجلسات تغذية بشكل معين، تتماشى مع طبيعة مرضه".



وأضافت: "أتواصل مع زوجته مرتين يوميًا صباحًا ومساءً للاطمئنان عليه، والأطباء يتابعون حالته بشكل مستمر".

وكانت نادية مصطفى قد نفت، في تصريحات سابقة ما تردد بشأن فقدان هاني شاكر للوعي، موضحة أنه ظل في كامل وعيه سواء أثناء خضوعه للجراحة في مصر أو بعد سفره الى ، مشيرة الى أن هذه الشائعات تهدف فقط لإثارة القلق بين جمهوره.



وعن طبيعة حالته الصحية، أوضحت أنه يعاني من مشكلة في القولون تؤدي الى تجمع الفضلات وحدوث التهابات حادة وارتفاع في درجة الحرارة، وقد تتسبب في نزيف، وهو ما تعرض له بالفعل خلال الفترة الأخيرة.



وأضافت أن حالته الصحية في مصر تأثرت بشكل واضح نتيجة صعوبة تناول الطعام والشراب، ما أدى الى فقدان الوزن، إلا أنه يتبع حاليًا نظامًا غذائيًا مناسبًا لحالته داخل المستشفى في فرنسا، وهو ما ساهم في تحسن وضعه.