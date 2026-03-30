ابنة موسيقي شهير تفجر مفاجأة.. لمن تعود اغنية "والله ولعب الهوى"؟

لم تتمالك رنا ابنة الملحن المصري الراحل حسن أبو نفسها، أمام الرواج الكبير الذي حققته أغنية "والله ولعب " التي قدمها قبل سنوات طويلة، وعادت إلى الأضواء من جديد بعد استخدامها في مسلسل "هي كيميا".



العمل الذي عرض في شهر الماضي عبر شاشة "MBC مصر"، وقام ببطولته مصطفى غريب ودياب وميشيل ميلاد، خلق حالة جماهيرية خاصة، من خلال أغاني أحمد عدوية التي أعاد تقديمها وغنائها بصوته.

وتفاعل رواد مع مطلع الأغنية الذي يقول "هوم تيكا هوم" بكثافة، وأعادوا تقديمها من خلال مقاطع فيديو مختلفة عبر المنصات.



نشرت رنا أبو السعود مقطع فيديو عبر حسابها على " " أكدت من خلاله أن المقدمة التي تقول "هوم تيكا تيكا هوم" لم تكن خاصة بأحمد عدوية، بل هي بصوت والدها الراحل.



وأقسمت رنا أبو السعود على أن تلك الجملة ليست من اختراع عدوية، بل هي ملك لوالدها قائلة: "ده صوت أبويا حسن أبو السعود الملحن".