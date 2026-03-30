تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

ابنة موسيقي شهير تفجر مفاجأة.. لمن تعود اغنية "والله ولعب الهوى"؟

Lebanon 24
30-03-2026 | 00:57
A-
A+
ابنة موسيقي شهير تفجر مفاجأة.. لمن تعود اغنية والله ولعب الهوى؟
ابنة موسيقي شهير تفجر مفاجأة.. لمن تعود اغنية والله ولعب الهوى؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تتمالك رنا أبو السعود ابنة الملحن المصري الراحل حسن أبو السعود نفسها، أمام الرواج الكبير الذي حققته أغنية "والله ولعب الهوى" التي قدمها أحمد عدوية قبل سنوات طويلة، وعادت إلى الأضواء من جديد بعد استخدامها في مسلسل "هي كيميا".

العمل الذي عرض في شهر رمضان الماضي عبر شاشة "MBC مصر"، وقام ببطولته مصطفى غريب ودياب وميشيل ميلاد، خلق حالة جماهيرية خاصة، من خلال أغاني أحمد عدوية التي أعاد دياب تقديمها وغنائها بصوته.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مطلع الأغنية الذي يقول "هوم تيكا تيكا هوم" بكثافة، وأعادوا تقديمها من خلال مقاطع فيديو مختلفة عبر المنصات.

نشرت رنا أبو السعود مقطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام" أكدت من خلاله أن المقدمة التي تقول "هوم تيكا تيكا هوم" لم تكن خاصة بأحمد عدوية، بل هي بصوت والدها الراحل.

وأقسمت رنا أبو السعود على أن تلك الجملة ليست من اختراع عدوية، بل هي ملك لوالدها قائلة: "ده صوت أبويا حسن أبو السعود الملحن".
Advertisement
مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد عدوية

أبو السعود

انستغرام

مها أحمد

السعود

رنا ❗️

رمضان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
01:59 | 2026-03-30
Lebanon24
23:00 | 2026-03-29
Lebanon24
12:58 | 2026-03-29
Lebanon24
10:00 | 2026-03-29
Lebanon24
05:48 | 2026-03-29
Lebanon24
03:11 | 2026-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24