تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
ابنة موسيقي شهير تفجر مفاجأة.. لمن تعود اغنية "والله ولعب الهوى"؟
Lebanon 24
30-03-2026
|
00:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تتمالك رنا
أبو السعود
ابنة الملحن المصري الراحل حسن أبو
السعود
نفسها، أمام الرواج الكبير الذي حققته أغنية "والله ولعب
الهوى
" التي قدمها
أحمد عدوية
قبل سنوات طويلة، وعادت إلى الأضواء من جديد بعد استخدامها في مسلسل "هي كيميا".
العمل الذي عرض في شهر
رمضان
الماضي عبر شاشة "MBC مصر"، وقام ببطولته مصطفى غريب ودياب وميشيل ميلاد، خلق حالة جماهيرية خاصة، من خلال أغاني أحمد عدوية التي أعاد
دياب
تقديمها وغنائها بصوته.
وتفاعل رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
مع مطلع الأغنية الذي يقول "هوم
تيكا
تيكا هوم" بكثافة، وأعادوا تقديمها من خلال مقاطع فيديو مختلفة عبر المنصات.
نشرت رنا أبو السعود مقطع فيديو عبر حسابها على "
انستغرام
" أكدت من خلاله أن المقدمة التي تقول "هوم تيكا تيكا هوم" لم تكن خاصة بأحمد عدوية، بل هي بصوت والدها الراحل.
وأقسمت رنا أبو السعود على أن تلك الجملة ليست من اختراع عدوية، بل هي ملك لوالدها قائلة: "ده صوت أبويا حسن أبو السعود الملحن".
Advertisement
مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد عدوية
أبو السعود
انستغرام
مها أحمد
السعود
رنا ❗️
رمضان
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24