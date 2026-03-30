أجور خيالية لأبطال مسلسل "هاري بوتر" الجديد

كشفت تقارير إعلامية أن نجوم النسخة الجديدة من سلسلة " " التلفزيونية سيحصلون على رواتب مرتفعة مقابل الموسم الأول، في خطوة تعكس حجم الرهان على العمل المرتقب من منصة HBO.



وبحسب التقارير، يتقاضى كل من دومينيك ماكلولين (12 عاماً)، وأرابيلا (11 عاماً)، وألاستير ستاوت (12 عاماً) نحو 630 ألف دولار أميركي للموسم الأول، أي ما يقارب 75 ألف دولار لكل حلقة.



ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر أن هذا الرقم يُعد ضخماً لأطفال في هذا العمر، مشيراً إلى أن استمرار نجاحهم قد يفتح أمامهم الطريق ليصبحوا من أصحاب الملايين قبل بلوغ سن الرشد.



تم اختيار الأبطال الثلاثة بعد منافسة واسعة، فقد خاضوا تجارب أداء شملت أكثر من 32 ألف طفل، في واحدة من أكبر عمليات اختيار الممثلين للعمل.



ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل خلال موسم عام 2026 عبر شبكة HBO، على أن يتوفر حصرياً عبر منصة HBO Max في عدد من ، بينها المتحدة وألمانيا وإيطاليا.



وكانت تقارير سابقة قد رجّحت إطلاق العمل عام 2027، قبل أن يتم تقديم موعد بشكل رسمي.





