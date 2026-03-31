بعد غياب طويل... سيلين ديون تعود إلى جمهورها

أعلنت النجمة العالمية عن عودتها المرتقبة إلى المسرح بعد فترة غياب طويلة، وذلك وسط معركتها مع مرض متلازمة الشخص المتيبّس، في خبر أثار جمهورها.

وكشفت ديون عبر حسابها على إنستغرام أنها ستحيي إقامة فنية تمتد لعشر ليالٍ في قاعة لا ديفانس أرينا، التي تتسع لأربعين ألف شخص، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وقالت سيلين، التي احتفلت يوم إعلان الخبر بعيد ميلادها الـ58، إن عودتها تشكل "أفضل هدية في حياتي"، مؤكدة شعورها بالقوة والحماس، رغم توتر بسيط قبل العودة إلى الغناء والرقص على المسرح.

وأضافت ديون في مقطع فيديو: "أنا بخير جدًا، أسيطر على صحتي، وأشعر بحالة جيدة. خلال السنوات القليلة الماضية، كل يوم كنت أشعر بدعائكم ودعمكم، بلطفكم وحبكم".