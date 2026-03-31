تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد غياب طويل... سيلين ديون تعود إلى جمهورها

Lebanon 24
31-03-2026 | 02:10
A-
A+
بعد غياب طويل... سيلين ديون تعود إلى جمهورها
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون عن عودتها المرتقبة إلى المسرح بعد فترة غياب طويلة، وذلك وسط معركتها مع مرض متلازمة الشخص المتيبّس، في خبر أثار حماس جمهورها.

وكشفت ديون عبر حسابها على إنستغرام أنها ستحيي إقامة فنية تمتد لعشر ليالٍ في قاعة باريس لا ديفانس أرينا، التي تتسع لأربعين ألف شخص، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وقالت سيلين، التي احتفلت يوم إعلان الخبر بعيد ميلادها الـ58، إن عودتها تشكل "أفضل هدية في حياتي"، مؤكدة شعورها بالقوة والحماس، رغم توتر بسيط قبل العودة إلى الغناء والرقص على المسرح. 

وأضافت ديون في مقطع فيديو: "أنا بخير جدًا، أسيطر على صحتي، وأشعر بحالة جيدة. خلال السنوات القليلة الماضية، كل يوم كنت أشعر بدعائكم ودعمكم، بلطفكم وحبكم".

سيلين ديون

باريس

فانس

باري

حماس

أرين

سيلي

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24