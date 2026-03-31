"مات معه كل شيء".. إعلامي شهير يفقد ابنه عن 22 عاماً وهذا ما كُشف عن سبب الوفاة (صورة)

توفي نجل إعلامي "العربية" و"الحدث" ، زياد، عن عمر لم يتجاوز 22 عاماً، وذلك بسبب أزمة صحية ألمّت به خلال تواجده في العاصمة .

ونعى الورواري ابنه بكلمات مؤثرة قائلاً: "مات معه كل شيء"، في تعبير عن حجم الفاجعة التي أصابته، طالباً الدعاء لنجله الراحل بالرحمة والمغفرة.



وتم تداول أن الراحل كان يعاني من وضع صحي صعب خلال فترة دراسته في ، قبل أن يفارق الحياة بعيداً عن عائلته، ما زاد من وقع الصدمة.



ومن المنتظر أن تُستكمل الإجراءات في لندن تمهيداً لنقل الجثمان إلى ليوارى الثرى.