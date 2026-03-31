إلغاء حفل وائل كفوري.. إليكم السبب

إلغاء حفل وائل كفوري.. إليكم السبب
ألغت لجنة مهرجانات الأرز الدولية حفل الفنان وائل كفوري الذي كان مقرراً في 25 تموز المقبل وذلك ضمن قرار شامل بتأجيل المهرجان بالكامل لهذا العام جراء الأحداث الأمنية التي يمر بها لبنان

وأصدرت اللجنة بياناً رسمياً عبر حسابها على "إنستغرام"، أوضحت فيه أن تأجيل المهرجان نابع من مسؤولية وطنية وروحية تجاه الشعب اللبناني.

وأكدت في أنها ستتواصل مع جميع الذين بادروا بشراء تذاكر ليلة الافتتاح مع وائل كفوري. وأوضحت أن شركة تيكت بوكس أوفيس (Ticketing Box Office) ستقوم بإبلاغ الحاجزين بآلية وتاريخ استرداد ثمن البطاقات بشكل كامل، معربة عن أملها في عودة المهرجان بقوة في صيف 2027.

هذا ومن المقرر أن يحيي وائل حفلتين متتاليتين في فوروم دي بيروت (Forum de Beyrouth) يومي 1 و2 آب، وحتى هذه اللحظة لا تزال الحفلتان قائمتين رسمياً ولم يصدر أي قرار بإلغائهما. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في الأردن: إلغاء جميع مواعيد التأشيرات حتى إشعار آخر بسبب الوضع الأمني الراهن
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لظرف صحيّ طارىء... إلغاء حفل فنان عربيّ بارز (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تتركوا هواتفكم في الشاحن دائماً.. إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:05 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:10 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-03-31
Lebanon24
06:27 | 2026-03-31
Lebanon24
04:05 | 2026-03-31
Lebanon24
02:20 | 2026-03-31
Lebanon24
02:10 | 2026-03-31
Lebanon24
23:00 | 2026-03-30
