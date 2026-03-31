إلغاء حفل وائل كفوري.. إليكم السبب

ألغت لجنة حفل الفنان الذي كان مقرراً في 25 المقبل وذلك ضمن قرار شامل بتأجيل المهرجان بالكامل لهذا العام جراء الأحداث الأمنية التي يمر بها .



وأصدرت اللجنة بياناً رسمياً عبر حسابها على "إنستغرام"، أوضحت فيه أن تأجيل المهرجان نابع من مسؤولية وطنية وروحية تجاه الشعب اللبناني.



وأكدت في أنها ستتواصل مع جميع الذين بادروا بشراء تذاكر ليلة الافتتاح مع وائل . وأوضحت أن شركة تيكت بوكس أوفيس (Ticketing Box Office) ستقوم بإبلاغ الحاجزين بآلية وتاريخ استرداد ثمن البطاقات بشكل كامل، معربة عن أملها في عودة المهرجان بقوة في صيف 2027.



هذا ومن المقرر أن يحيي وائل حفلتين متتاليتين في فوروم دي (Forum de Beyrouth) يومي 1 و2 آب، وحتى هذه اللحظة لا تزال الحفلتان قائمتين رسمياً ولم يصدر أي قرار بإلغائهما.

