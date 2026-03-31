18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
Advertisement
فنون ومشاهير
إلغاء حفل وائل كفوري.. إليكم السبب
Lebanon 24
31-03-2026
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألغت لجنة
مهرجانات الأرز الدولية
حفل الفنان
وائل كفوري
الذي كان مقرراً في 25
تموز
المقبل وذلك ضمن قرار شامل بتأجيل المهرجان بالكامل لهذا العام جراء الأحداث الأمنية التي يمر بها
لبنان
.
وأصدرت اللجنة بياناً رسمياً عبر حسابها على "إنستغرام"، أوضحت فيه أن تأجيل المهرجان نابع من مسؤولية وطنية وروحية تجاه الشعب اللبناني.
وأكدت في أنها ستتواصل مع جميع الذين بادروا بشراء تذاكر ليلة الافتتاح مع وائل
كفوري
. وأوضحت أن شركة تيكت بوكس أوفيس (Ticketing Box Office) ستقوم بإبلاغ الحاجزين بآلية وتاريخ استرداد ثمن البطاقات بشكل كامل، معربة عن أملها في عودة المهرجان بقوة في صيف 2027.
هذا ومن المقرر أن يحيي وائل حفلتين متتاليتين في فوروم دي
بيروت
(Forum de Beyrouth) يومي 1 و2 آب، وحتى هذه اللحظة لا تزال الحفلتان قائمتين رسمياً ولم يصدر أي قرار بإلغائهما.
Advertisement
Advertisement
