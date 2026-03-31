سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة: "نيالك يا ماما الدني هون ما بقى بينعاش فيها"

استذكرت الفنانة ، والدتها الراحلة، ونشرت صورة تجمعها بها على خاصية " " عبر حسابها على " ".

وقالت سيرين لوالدتها: "مثل اليوم من سنتين فليتي. نيالك الدني هون ما بقى بينعاش فيها، مطرح ما انتي فيه سلام، ونحنا السلام على الارض بعده حلم ما اتحقق ولا رح يتحقق لان ما بقى فيه تواضع ولا ايمان ولا حتى قناعة، الكل بده يلغي الكل".

وأضافت: "الانسانية صارت بعيدة عن البشرية والاتي أعظم، الله يرحمك يا امي ويرحمنا برحمته".