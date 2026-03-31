بالصورة...أنجلينا جولي بإطلالة غير تقليدية

أثار الظهور الأخير للنجمة خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في شنغهاي موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، تجاوزت حدود الموضة لتشمل تساؤلات حول حالتها الصحية.



وخلال حضورها عرض المصمم الأميركي ، لفتت جولي الأنظار بإطلالة وُصفت بأنها من الأكثر غرابة في مسيرتها، حيث اعتمدت فستانًا أبيض من مجموعة ربيع 2026، إلى جانب مكياج “مينيمالي” باهت، تخلّت فيه عن أسلوبها الجمالي المعتاد، خصوصًا “الآيلاينر” العريض والحواجب المحددة.





هذا التغيير جعل ملامحها تبدو شاحبة وأكثر حدة تحت أضواء الكاميرات، ما دفع بعض المتابعين إلى طرح تساؤلات عبر إنستغرام حول حالتها الصحية، فيما ذهب آخرون إلى تداول نظريات غير مؤكدة تشكك في هويتها، مدّعين ظهور “شبيهة” لها، خاصة بعد اختلاف ملامحها عن إطلالتها الأخيرة في خلال عرض فيلم “Couture”.



في المقابل، اعتبر خبراء تجميل أن الإطلالة لا تتعدى كونها خيارًا جماليًا جريئًا يتماشى مع توجهات توم الجديدة، والتي تعتمد إبراز الملامح الطبيعية دون مبالغة، رغم أن هذا الأسلوب قد لا يتناسب دائمًا مع التصوير في المناسبات العامة.



هذا التغيير جعل ملامحها تبدو شاحبة وأكثر حدة تحت أضواء الكاميرات، ما دفع بعض المتابعين إلى طرح تساؤلات عبر إنستغرام حول حالتها الصحية، فيما ذهب آخرون إلى تداول نظريات غير مؤكدة تشكك في هويتها، مدّعين ظهور “شبيهة” لها، خاصة بعد اختلاف ملامحها عن إطلالتها الأخيرة في خلال عرض فيلم “Couture”.في المقابل، اعتبر خبراء تجميل أن الإطلالة لا تتعدى كونها خيارًا جماليًا جريئًا يتماشى مع توجهات توم الجديدة، والتي تعتمد إبراز الملامح الطبيعية دون مبالغة، رغم أن هذا الأسلوب قد لا يتناسب دائمًا مع التصوير في المناسبات العامة.