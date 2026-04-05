بعد نداء الاستغاثة الذي وجهته.. الداخلية المصرية تنهي أزمة ابنة شقيقة "الشحرورة"

بعد نداء الاستغاثة الذي وجهته.. الداخلية المصرية تنهي أزمة ابنة شقيقة الشحرورة
تدخلت وزارة الداخلية المصرية لإنهاء أزمة خاصة لابنة شقيقة الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، وذلك بعد نشرها رسالة مؤثرة عن وضع زوجها الصحي.
وسارعت الوزارة لإنهاء أزمة إقامة ابنة شقيقة "الشحرورة"، بعد نداء مؤثر أطلقته من داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث تلازم زوجها المصري في رحلة علاجه.

بدأت القصة بمنشور وجهته جانو فغالي، وهي إسبانية الجنسية وزوجة لمواطن مصري إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، شرحت فيه وضعاً إنسانياً معقداً حيث كانت إقامتها على وشك الانتهاء، بينما يمنعها مرض زوجها بالسرطان وتواجده بالمستشفى من الذهاب معه لمقر الجوازات بالعباسية لإتمام الإجراءات الروتينية لتجديد الإقامة.

وقالت في رسالتها: "أنا ابنة أخت المطربة صباح التي جعلتنا نعشق مصر جميعاً ونفتخر بها، وزوجي في المستشفى ولا يستطيع الذهاب معي لإثبات استمرار زواجنا.. أرجوكم ساعدوني، فأنا واثقة أنكم لن تخذلوني".
لم تمر 24 ساعة على الرسالة حتى صدرت التوجيهات بالتحرك الفوري. وبدلاً من انتظار قدومها، انتقل فريق من قطاع الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية إلى مقر المستشفى، حيث تم فحص الأوراق وتجديد الإقامة لها في غرفتها، مراعاة لظروف زوجها الصحية وضماناً لاستقرار وضعها القانوني بجانبه.

وعقب حل الأزمة، أعربت ابنة شقيقة "الشحرورة" عن امتنانها العميق، موجهة الشكر للوزارة والسلطات المصرية، قائلة إنها شعرت أنها وسط أسرتها الكبيرة.

وشهدت الواقعة تضامناً كبيراً، حيث تدخلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة السابقة، فور علمها بالمنشور لتوصيل أزمة ابنة شقيقة صباح، لتنتهي الأزمة بصورة تليق بمكانة عائلة الفنانة اللبنانية الراحلة في قلوب المصريين.

يذكر أن صباح، المعروفة بلقب الشحرورة، توفيت في 26 تشرين الثاني 2014 عن عمر ناهز 87 عاما بعد مسيرة فنية امتدت لـ 60 عاما من العطاء المستمر.
مواضيع ذات صلة
زوجها مصاب بالسرطان ويتلقى العلاج في المستشفى... إبنة شقيقة صباح تُطلق نداء إستغاثة
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجها مريض بالسرطان وظروفها صعبة.. ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح تناشد وزارة الداخلية
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" أمام "أزمة داخلية"
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: القبض على ابنة وحفيدة شقيقة قاسم سليماني في أميركا الجمعة
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

اللبنانية

الشحرورة

القاهرة

لبنان

سانيا

مصرية

