فنون ومشاهير
للمرة الأولى.. أسرار تُكشف عن وفاة عبد الحليم حافظ
Lebanon 24
06-04-2026
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مفاجأة غيرت مسار قصة وفاة العندليب
الأسمر
عبد الحليم حافظ
، والتي كان يُعتقد أن وفاته جاءت نتيجة إصابته بالتهاب الكبد الوبائي، أعلن
محمد شبانة
نجل شقيق العندليب الراحل، خلال تصريحات إعلامية عن السبب الحقيقي لوفاته متطرقًا الى ذكرياته مع العندليب.
قال محمد
شبانة
: "وفاة عبد
الحليم حافظ
مكنتش بسبب التهاب الكبد الوبائي، العندليب توفى بسبب تسمم في
الدم
، والدم ده كان متحول له بطريقة خاطئة بعد إجرائه عملية جراحية في
لندن
".
كما كشف شبانة، عن مفاجآت مثيرة تخص إرث العندليب الأسمر، حيث أكد أن هناك استعدادات لإقامة أول حفل من نوعه بتقنية الهولوغرام للعندليب الأسمر، ليحاكي تفاعل الجمهور بشكل واقعي، مشيرًا الى أن الحفل سيقام في مدينة
كازابلانكا
يوم 10 نيسان الجاري، في تجربة فنية استثنائية تهدف لإحياء تراث
عبد الحليم
حافظ بطريقة تواكب التطور التكنولوجي وتعيده الى المسرح أمام جمهوره من جديد، مؤكدًا أن التحضيرات للحفل تتم على أعلى مستوى تقني وفني، بما يضمن تقديم تجربة تليق بتاريخ وقيمة العندليب في وجدان الجمهور العربي.
Advertisement
