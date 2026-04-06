للمرة الأولى.. أسرار تُكشف عن وفاة عبد الحليم حافظ

في مفاجأة غيرت مسار قصة وفاة العندليب ، والتي كان يُعتقد أن وفاته جاءت نتيجة إصابته بالتهاب الكبد الوبائي، أعلن نجل شقيق العندليب الراحل، خلال تصريحات إعلامية عن السبب الحقيقي لوفاته متطرقًا الى ذكرياته مع العندليب.



قال محمد : "وفاة عبد مكنتش بسبب التهاب الكبد الوبائي، العندليب توفى بسبب تسمم في ، والدم ده كان متحول له بطريقة خاطئة بعد إجرائه عملية جراحية في ".



كما كشف شبانة، عن مفاجآت مثيرة تخص إرث العندليب الأسمر، حيث أكد أن هناك استعدادات لإقامة أول حفل من نوعه بتقنية الهولوغرام للعندليب الأسمر، ليحاكي تفاعل الجمهور بشكل واقعي، مشيرًا الى أن الحفل سيقام في مدينة يوم 10 نيسان الجاري، في تجربة فنية استثنائية تهدف لإحياء تراث حافظ بطريقة تواكب التطور التكنولوجي وتعيده الى المسرح أمام جمهوره من جديد، مؤكدًا أن التحضيرات للحفل تتم على أعلى مستوى تقني وفني، بما يضمن تقديم تجربة تليق بتاريخ وقيمة العندليب في وجدان الجمهور العربي.

