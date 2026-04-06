بعد نقله إلى المستشفى منذ عدّة أيّام.. نجل فنان عربيّ شهير يكشف آخر المستجدات عن وضع والده الصحيّ

أوضح نجل الفنان ، تفاصيل الحالة الصحية لوالده بعد التقارير المتداولة حول نقله إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات منذ ثاني أيام .



وحرص نجل الفنان على تصحيح بعض المعلومات الطبية التي تم تداولها بشكل غير دقيق، مؤكدا أن والده لم يوضع على جهاز تنفس صناعي كما أشيع، بل يستخدم قناع أكسجين مساعدا للحفاظ على النسب الطبيعية للأكسجين في الجسم.



وفي ما يخص التشخيص الطبي، أشار أحمد عبر حسابه على إنستغرام إلى أن الأطباء لم يؤكدوا حتى الآن وجود ورم في الرئة، مشددا على أن الأمر لا يزال مجرد احتمال قائم يخضع للفحص والمتابعة الدقيقة من قبل الفريق الطبي المعالج.

