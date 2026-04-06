فنون ومشاهير
طالبته بتعويض كبير جدّاً... هيفا وهبي تُقاضي طبيباً شهيراً
Lebanon 24
06-04-2026
|
08:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت
محكمة القاهرة الاقتصادية
، النظر في الدعوى المقامة من الفنانة
هيفاء وهبي
، ضدّ طبيب شهير، تتهمه فيها باستخدام صور ومقاطع فيديو خاصة بها من دون إذن، واستغلال شهرتها في حملات دعائية لأغراض تجارية.
وأوضح المستشار
شريف حافظ
، محامي
هيفا
، أن الطبيب استغل المقاطع وحوّلها إلى محتوى إعلاني واسع الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها "
فيسبوك
" و"إنستغرام" و"تيك توك"، بما يتجاوز نطاق الموافقة الأصلية.
وأضاف أن مدير أعمال هيفا حاول مرارًا التواصل مع الطبيب للمطالبة بحذف المقاطع واحترام الخصوصية، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض والتجاهل، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء.
وطالب فريق الدفاع بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهيفا، نتيجة استخدام صورتها دون إذنها. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو أحلام تطلب من زوجها أنّ يُطلقها... وهكذا أجابها
Lebanon 24
بالفيديو أحلام تطلب من زوجها أنّ يُطلقها... وهكذا أجابها
10:07 | 2026-04-06
06/04/2026 10:07:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى منذ عدّة أيّام.. نجل فنان عربيّ شهير يكشف آخر المستجدات عن وضع والده الصحيّ
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى منذ عدّة أيّام.. نجل فنان عربيّ شهير يكشف آخر المستجدات عن وضع والده الصحيّ
08:02 | 2026-04-06
06/04/2026 08:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
غنّت مع جدّتها "بدنا نروق"... فيديو جديد لابنة يورغو شلهوب الجميلة شاهدوه
Lebanon 24
غنّت مع جدّتها "بدنا نروق"... فيديو جديد لابنة يورغو شلهوب الجميلة شاهدوه
06:22 | 2026-04-06
06/04/2026 06:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"بزاف" ترفع الحماسة.. سعد لمجرد يشعل الحماس بتعاون عربي هندي
Lebanon 24
"بزاف" ترفع الحماسة.. سعد لمجرد يشعل الحماس بتعاون عربي هندي
02:42 | 2026-04-06
06/04/2026 02:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. أسرار تُكشف عن وفاة عبد الحليم حافظ
Lebanon 24
للمرة الأولى.. أسرار تُكشف عن وفاة عبد الحليم حافظ
00:37 | 2026-04-06
06/04/2026 12:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
16:30 | 2026-04-05
05/04/2026 04:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:00 | 2026-04-05
05/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمبير" بـ40 دولارا
Lebanon 24
"الأمبير" بـ40 دولارا
02:15 | 2026-04-06
06/04/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في فنون ومشاهير
10:07 | 2026-04-06
بالفيديو أحلام تطلب من زوجها أنّ يُطلقها... وهكذا أجابها
08:02 | 2026-04-06
بعد نقله إلى المستشفى منذ عدّة أيّام.. نجل فنان عربيّ شهير يكشف آخر المستجدات عن وضع والده الصحيّ
06:22 | 2026-04-06
غنّت مع جدّتها "بدنا نروق"... فيديو جديد لابنة يورغو شلهوب الجميلة شاهدوه
02:42 | 2026-04-06
"بزاف" ترفع الحماسة.. سعد لمجرد يشعل الحماس بتعاون عربي هندي
00:37 | 2026-04-06
للمرة الأولى.. أسرار تُكشف عن وفاة عبد الحليم حافظ
23:00 | 2026-04-05
بصورة عائلية.. دانييلا رحمة توثق "أول شعنينة" لابنها الياس
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 20:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 20:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 20:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
