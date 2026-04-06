طالبته بتعويض كبير جدّاً... هيفا وهبي تُقاضي طبيباً شهيراً

بدأت ، النظر في الدعوى المقامة من الفنانة ، ضدّ طبيب شهير، تتهمه فيها باستخدام صور ومقاطع فيديو خاصة بها من دون إذن، واستغلال شهرتها في حملات دعائية لأغراض تجارية.



وأوضح المستشار ، محامي ، أن الطبيب استغل المقاطع وحوّلها إلى محتوى إعلاني واسع الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها " " و"إنستغرام" و"تيك توك"، بما يتجاوز نطاق الموافقة الأصلية.



وأضاف أن مدير أعمال هيفا حاول مرارًا التواصل مع الطبيب للمطالبة بحذف المقاطع واحترام الخصوصية، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض والتجاهل، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء.



وطالب فريق الدفاع بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهيفا، نتيجة استخدام صورتها دون إذنها. (ارم نيوز)

