فيديو لعروسين يسقطان أثناء رقصتهما الأولى ينتشر.. وتامر حسني يُعلّق: "انا وقعت زيك"

قام الفنان المصري بإعادة نشر فيديو انتشر عبر عبر حسابه على " " استذكر فيه كواليس فيلمه الشهير " ".



وبدا في الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل عريس وهو يحمل عروسه ويسقطان معا على الأرض أثناء رقصهما في زفافهما.

وربط تامر بين الفيديو وفيديو له مع زميلته الفنانة من كواليس فيلم "عمر وسلمى" الذي عُرض منذ 19 عاماً وهما يسقطان في الظروف نفسها.



وعلّق تامر على الفيديو قائلاً: "معلش يا صاحبي أنا وقعت زيّك الوقعة دي في أصل المشهد في فيلم عمر وسلمى 1... هعرضهولك حالاً... يارب ما يكونش حصلكوا حاجة".