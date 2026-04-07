نُقِلَ إلى مستشفى جديد.. هذا آخر خبر عن وضع الفنان القدير الصحيّ

كشف الموسيقار زهرة، نجل الفنان المصري أبو زهرة، عن مستجدات الحالة الصحية لوالده، وأوضح أنّ " ، برئاسة الوزير خالد ، استجابت بشكل فوري لطلب الأسرة بنقل والده إلى مستشفى متخصص في علاج أمراض الرئة".



وأشار إلى أنّ "الدافع لطلب النقل لم يكن تقصيرًا من المستشفى السابق، بل بسبب وضع الفنان داخل غرفة العناية المركزة مشتركة مع حالات أخرى، ما أدى إلى تكرار الزيارات من ذوي المرضى الآخرين، بما اعتبرته الأسرة انتهاكًا لخصوصية حالة الفنان الصحية".



وأضاف أنّ "المستشفى السابق لم يدخر جهدًا في تقديم الرعاية الطبية، إلا أن غياب غرف العناية المركزة الفردية دفع الأسرة إلى مناشدة الجهات المختصة لنقله إلى منشأة توفر له غرفة منفردة، بما يضمن قدرًا أكبر من الخصوصية والهدوء، حرصًا على تحسن واستقرار حالته الصحية". (ارم نيوز)

