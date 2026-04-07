إصابة أوفست بإطلاق نار في فلوريدا

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق حالة من الفوضى عقب حادثة إطلاق نار صادمة في هارد روك، حيث أُفيد بتعرّض مغني الراب أوفست لإطلاق نار.

Offset has been shot at a Florida casino and is currently in stable condition at a hospital.



On Monday night (April 6), Offset was reportedly at a valet area near Seminole & Casino in , Fla., when he was shot around 7 p.m.



A spokesperson for Offset… pic.twitter.com/wXKiqn9CdC — XXL Magazine (@XXL) April 7, 2026

وبحسب المعلومات، وقع الحادث يوم الاثنين في بولاية ، فيما نُقل الفنان إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وأظهرت الفيديوهات موقع الحادث وسط انتشار أمني كثيف، في حين ذكرت تقارير إعلامية، بينها TMZ، أن الحادثة وقعت بالقرب من فندق وكازينو سيمينول هارد روك.

من جهتها، أفادت شرطة سيمينول بأن إطلاق النار حدث في منطقة مساء الاثنين، وأسفر عن إصابة شخص بجروح غير خطرة، جرى نقله إلى المستشفى. كما أكدت توقيف مشتبه بهما، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية وأن الوضع .

يُذكر أن أوفست، واسمه الحقيقي كياري سيفوس، برز كأحد أعضاء فرقة Migos إلى جانب Quavo وTakeoff، الذي قُتل عام 2022 في حادث إطلاق نار في هيوستن.