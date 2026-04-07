هل حُسمت مشاركة سعد لمجرد في السينما المصرية؟

07-04-2026 | 23:00
هل حُسمت مشاركة سعد لمجرد في السينما المصرية؟
أكد نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، أن النقابة لم تمنح الفنان المغربي سعد لمجرد تصريحًا بالتمثيل حتى الآن في السينما المصرية، وذلك عبر تقديم أولى بطولاته، في فيلم لا تزال معظم تفاصيله محاطة بالكتمان.

وردا على ما أثير حول أن اتهام لمجرد في قضية اغتصاب في حقبة سابقة قد يكون عائقا أمام الفيلم، قال: "لا بد أولا أن تتلقى نقابة الممثلين خطابًا رسميا من نقابة المهن الموسيقية بهذا الخصوص، ثم تدرس بعدها الموقف وتنظر في مدى إمكانية منحه تصريحًا من عدمه".

وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن أن التحضير لأولى بطولات لمجرد في مصر بدأ منذ أكثر من عام، إلا أن المشروع واجه سلسلة من التأجيلات المتكررة بسبب الظروف والأزمات الأخيرة التي مر بها الفنان.

وأكدت مصادر أنه من المقرر أن يكون الموعد المبدئي لبدء تصوير الفيلم عقب عيد الأضحى 2026 مباشرة، كما أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على البطولة النسائية في العمل، إذ إن هناك ترشيحات عدة لم تحسم بعد. 

