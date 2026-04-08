تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
فنون ومشاهير
بعد التحقيق معها.. صدور نتيجة فحص "التعاطي" للنجمة التركية هاندا ارتشيل وهذا ما تبين
Lebanon 24
08-04-2026
|
02:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدرت أمس الثلاثاء تقارير
الطب الشرعي
عن السلطات
التركية
في إسطنبول حيث كشفت النتائج النهائية للفحوصات المخبرية بالنجمة التركية الشهيرة هاندا إرتشيل عدم تعاطيها للمخدرات.
فقد أثبتت التقارير خلو عينات "
الدم
والشعر" من أي مواد مخدرة أو ممنوعة.
وأعلن المختبر الجنائي أن التحاليل الدقيقة التي لهاندا جاءت سلبية بالكامل.
وكانت النجمة التركية قد قطعت إقامتها في العاصمة
البريطانية
لندن
فور استدعائها للتحقيق، ومثلت أمام مدعي العام في منطقة "تشاغليان" بإسطنبول للإدلاء بإفادتها بكل شفافية.
وشددت خلال التحقيقات معها على حرصها الشديد على مسيرتها الفنية الممتدة منذ 13 عاماً، مشددة على انها بعيدة كل البعد عن الأوساط والممارسات التي تروج لها الحملة الأمنية الحالية.
مواضيع ذات صلة
بعد صدور قرار بتوقيفها.. أول تعليق من النجمة التركية هاندا ارتشيل وهذا ما قالته
Lebanon 24
بعد صدور قرار بتوقيفها.. أول تعليق من النجمة التركية هاندا ارتشيل وهذا ما قالته
08/04/2026 11:33:19
08/04/2026 11:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.. هذا ما تقرر بشأن النجمة التركية هاندا أرتشيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.. هذا ما تقرر بشأن النجمة التركية هاندا أرتشيل (فيديو)
08/04/2026 11:33:19
08/04/2026 11:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق هاندا أرتشيل ينفي تورطها بـ"قضية مخدرات المشاهير"
Lebanon 24
صديق هاندا أرتشيل ينفي تورطها بـ"قضية مخدرات المشاهير"
08/04/2026 11:33:19
08/04/2026 11:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس "الحزب" يعاتب النائب بعد صدور القرار
Lebanon 24
رئيس "الحزب" يعاتب النائب بعد صدور القرار
08/04/2026 11:33:19
08/04/2026 11:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هاندا ارتشيل
الطب الشرعي
البريطانية
البريطاني
التركي
الشرع
الترك
أطلت من داخل الحمام.. فنانة سورية معتزلة تُفاجئ الجمهور بتصرفها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت من داخل الحمام.. فنانة سورية معتزلة تُفاجئ الجمهور بتصرفها (فيديو)
00:35 | 2026-04-08
08/04/2026 12:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حُسمت مشاركة سعد لمجرد في السينما المصرية؟
Lebanon 24
هل حُسمت مشاركة سعد لمجرد في السينما المصرية؟
23:00 | 2026-04-07
07/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة أوفست بإطلاق نار في فلوريدا
Lebanon 24
إصابة أوفست بإطلاق نار في فلوريدا
12:04 | 2026-04-07
07/04/2026 12:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى مستشفى جديد.. هذا آخر خبر عن وضع الفنان القدير الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَ إلى مستشفى جديد.. هذا آخر خبر عن وضع الفنان القدير الصحيّ
09:50 | 2026-04-07
07/04/2026 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يجمع نادين الراسي بحبيبة إبنها مارك.. شاهدوا ماذا قالت لها (فيديو)
Lebanon 24
فيديو يجمع نادين الراسي بحبيبة إبنها مارك.. شاهدوا ماذا قالت لها (فيديو)
07:42 | 2026-04-07
07/04/2026 07:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24