تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)

Lebanon 24
08-04-2026 | 04:56
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت الفنانة المصرية نرمين الفقي العديد من تفاصيل حياتها الشخصية، وأسباب تأخرها في الزواج، وموقفها من عمليات التجميل، والزواج من رجل متزوج. 

وأشارت نرمين في مقابلة تلفزيونية إلى أن سبب عدم زواجها بعد هو "تدابير ربنا"، لكنها في الوقت نفسه تشترط مواصفات محدّدة لا تتنازل عنها في الزوج، كما أعلنت أنها ترفض تماماً فكرة الارتباط برجل متزوج.

وشددت على أن أهم ما تبحث عنه في الرجل هو القدرة على تحمّل المسؤولية، مشيرةً الى أنها تحتاج لشريك يمكن الاعتماد عليه بالفعل، ولا يكون وجوده شكلياً في حياتها.

وعن رأيها في عمليات التجميل، أوضحت نرمين أنها ليست ضدها من حيث المبدأ، مشيرةً الى أن تقنيات مثل الفيلر والبوتكس تُعد خيارات مطروحة لا مانع فيها، إلا أنها لم تلجأ لأي منها حتى اللحظة، مكتفيةً بجمالها الطبيعي. 

وقالت نرمين إنها لا تقبل أبداً أن تكون زوجة ثانية، مضيفة: "لو متجوزة أرفض إن زوجي يتجوز عليّ، لأني في حياتى لما كنت برفض أي عريس متجوّز، كنت بقول إني مش هخرب بيت واحدة ومش هحط نفسي في الموقف ده، فبالتالي مش هقبل ده على نفسي".



Advertisement
نرمين الفقي

المصرية

البوتكس

الفيلر

مصرية

الفقي

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24