فنون ومشاهير
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
08-04-2026
|
04:56
A-
A+
A+
A-
كشفت الفنانة
المصرية
نرمين الفقي
العديد من تفاصيل حياتها الشخصية، وأسباب تأخرها في الزواج، وموقفها من عمليات التجميل، والزواج من رجل متزوج.
وأشارت نرمين في مقابلة تلفزيونية إلى أن سبب عدم زواجها بعد هو "تدابير ربنا"، لكنها في الوقت نفسه تشترط مواصفات محدّدة لا تتنازل عنها في الزوج، كما أعلنت أنها ترفض تماماً فكرة الارتباط برجل متزوج.
وشددت على أن أهم ما تبحث عنه في الرجل هو القدرة على تحمّل المسؤولية، مشيرةً الى أنها تحتاج لشريك يمكن الاعتماد عليه بالفعل، ولا يكون وجوده شكلياً في حياتها.
وعن رأيها في عمليات التجميل، أوضحت نرمين أنها ليست ضدها من حيث المبدأ، مشيرةً الى أن تقنيات مثل
الفيلر
والبوتكس تُعد خيارات مطروحة لا مانع فيها، إلا أنها لم تلجأ لأي منها حتى اللحظة، مكتفيةً بجمالها الطبيعي.
وقالت نرمين إنها لا تقبل أبداً أن تكون زوجة ثانية، مضيفة: "لو متجوزة أرفض إن زوجي يتجوز عليّ، لأني في حياتى لما كنت برفض أي عريس متجوّز، كنت بقول إني مش هخرب بيت واحدة ومش هحط نفسي في الموقف ده، فبالتالي مش هقبل ده على نفسي".
