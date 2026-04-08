صدمته دراجة ناريّة... هذا جديد حادث إصابة فنان شهير في وسط الطريق

أسدلت السلطات الستار على واقعة إصابة الفنان ، بعد نجاحها في تحديد هوية الجاني وتوقيفه.



وذكر المتهم خلال التحقيقات التي أجرتها معه، أنه ارتكب الواقعة دون قصد، كاشفًا أنه أثناء سيره مستقلًا دراجته النارية أمام محطة مترو أم المصريين فوجئ بالفنان يعبر الطريق، ولم يتمكن من التحكم بسرعة الدراجة ليصطدم به.



وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه عرض نقل المصاب للمستشفى قبل أن يغادر الموقع، وهو ما لم يمنع من مباشرة التحقيقات معه، كما تبين أن الدراجة النارية التي كان يستقلها غير مرخصة. (ارم نيوز)

Advertisement