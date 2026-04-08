للمرة الأولى.. ابنة براد بيت وأنجلينا جولي تظهر كراقصة في فيديو كليب كوري (صورة)

ظهرت شيلوه نوفيل جولي، ابنة براد بيت
وأنجلينا جولي، للمرة الأولى في عمل فني، حيث شاركت كراقصة في الفيديو كليب الجديد "What’s A Girl To Do" للفنانة الكورية
دايونغ، والذي طرحته شركة Starship Entertainment.
وبحسب تقرير لصحيفة ديلي
ميل البريطانية
، نالت شيلوه دورها عبر تجربة أداء مفتوحة أُقيمت في الولايات المتحدة
، من دون أن يكون فريق العمل على علم بهويتها، قبل أن يكتشفوا لاحقًا بالصدفة أنها ابنة النجمين.
وتظهر في الكليب ضمن فرقة راقصة، حيث تؤدي حركات استعراضية، إلى جانب مشاركتها في مشاهد عفوية مع مجموعة من الأصدقاء
.
وتعكس هذه المشاركة شغفها بالرقص، إذ تواظب على التدرب في مجمع Millennium Dance Complex، وقد نالت إشادة من مصممي الرقص لإتقانها الحركات الصعبة والتزامها بالتدريب.
ورغم موهبتها، كانت أنجلينا جولي
قد أشارت سابقًا إلى أن شيلوه وإخوتها يفضلون الابتعاد عن الأضواء، ولا يسعون إلى الشهرة، مع اهتمامهم بمجالات فنية مختلفة كالرسم والمسرح والرقص.
وفي سياق آخر، أثارت شيلوه جدلًا مؤخرًا بعد اتخاذها إجراءات قانونية لحذف اسم "بيت" من لقبها عند بلوغها سن 18، لتصبح رسميًا "شيلوه نوفيل جولي"، وذلك عقب التوصل إلى تسوية الطلاق بين والديها في كانون الأول 2024.
يُذكر أن شيلوه هي واحدة من ستة أبناء للثنائي السابق، إلى جانب مادوكس، باكس، زهارا، والتوأم نوكس وفيفيان.