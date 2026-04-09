فنون ومشاهير

هيفا وهبي تُعلّق على "المجازر" الإسرائيلية في بيروت.. وهذا ما قالته عن ايران والدولة اللبنانية (صور)

Lebanon 24
09-04-2026 | 00:03
هيفا وهبي تُعلّق على المجازر الإسرائيلية في بيروت.. وهذا ما قالته عن ايران والدولة اللبنانية (صور)
علّقت الفنانة هيفا وهبي على المجازر التي ارتكبتها إسرائيل أمس الأربعاء جراء ضرباتها التي استهدفت مناطق عدة في العاصمة بيروت.

وقالت هيفا في منشور عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام: "الحرب بين ايران وأميركا والقتلى بلبنان".

وتابعت: "ما حدا بقى يقول هو مع جهة ضد جهة كلهم ما بيسووا وكلهم مش مناح بيكفي كل واحد بيغني مع طايفته بس ضد اخوه الانسان".

وأضافت هيفا: "ليه اللبنانية لازم دايما يصير فينا هيك؟ كل سنة حرب وناس تموت؟ شو هو هالشي اللي دولتنا شايفته اهم من المواطنين؟ كرمال شو عمبيضحوا بالشعب؟ . وختمت قائلة: "استر يا رب".
 
 
 
 
 
 
 

Advertisement
