هيفا وهبي تُعلّق على "المجازر" الإسرائيلية في بيروت.. وهذا ما قالته عن ايران والدولة اللبنانية (صور)

علّقت الفنانة على المجازر التي ارتكبتها أمس الأربعاء جراء ضرباتها التي استهدفت مناطق عدة في العاصمة .



وقالت هيفا في منشور عبر خاصية الستوري على حسابها على : "الحرب بين وأميركا والقتلى بلبنان".



وتابعت: "ما حدا بقى يقول هو مع جهة ضد جهة كلهم ما بيسووا وكلهم مش مناح بيكفي كل واحد بيغني مع طايفته بس ضد اخوه الانسان".



وأضافت هيفا: "ليه لازم دايما يصير فينا هيك؟ كل سنة حرب وناس تموت؟ شو هو هالشي اللي دولتنا شايفته اهم من المواطنين؟ كرمال شو عمبيضحوا بالشعب؟ . وختمت قائلة: "استر يا رب".

