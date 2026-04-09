"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)

نشرت الإعلامية رولا بحسون صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها على " " وثقت من خلالها الدمار الذي لحق بمنزلها جراء العنيفة التي نفذت أمس في عدة مناطق في العاصمة .



وعلّقت رولا على الصور قائلة: "بيتنا يا ربي!! ما عاد في بيت..".

يُذكر ان رولا عملت في قناتي "الميادين" و"الغد" ومثلت في مسلسل "العميل" ومسلسل "وأخيرا"، وهي تتواجد حاليا في للمشاركة النسخة المعرّبة من المسلسل الشهير "حب أعمى".



وتعمل رولا أيضا أستاذة محاضرة في الجامعات اللبنانية، وهي كابتن طيار مجازة.