فنون ومشاهير

عودة محتملة لثنائية مي عز الدين وكندة علوش في "دلع بنات"

Lebanon 24
09-04-2026 | 09:14
عودة محتملة لثنائية مي عز الدين وكندة علوش في دلع بنات
أثار السيناريست محمد صلاح العزب، جدلاً واسعًا بين الجمهور، معلنًا عن نيته إحياء واحدة من أشهر الثنائيات النسائية في العقد الأخير، من خلال جزء جديد لمسلسل "دلع بنات"، في وقت تسيطر فيه موضة الأجزاء الجديدة على سوق الدراما المصرية.

وعبر جس نبض الجمهور والمتابعين، طرح العزب فكرة العودة لمتابعة مصير "كوريا" والتي جسدت شخصيتها الفنانة مي عز الدين، و"هايدي" التي جسدتها كندا علوش، بعد مرور سنوات على عرض الجزء الأول الذي حقق نجاحًا ساحقًا وتصدر "ترند" الدراما حينها بخلطته الشعبية والكوميدية المميزة.

الخطوة التي اتخذها العزب بفتح مسلسل دلع بنات من جديد، أثارت تساؤلات الجمهور حول، موقف بطلاته هل توافق مي عز الدين وكندا علوش على العودة للوقوف أمام الكاميرا معًا بعد كل هذه السنوات، وكيف ستتغير حياة "بنت الحارة" و"فتاة القصر" في ظل المتغيرات الاجتماعية الحالية؟

يأتي دخول محمد صلاح العزب على خط الأجزاء الجديدة بعد نجاحاته الأخيرة في الدراما الاجتماعية والتشويقية، ليعزز التوقعات بأن الجزء الجديد، في حال خروجه للنور، سيحمل معالجة عصرية ومختلفة بعيدة عن التكرار. 

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول الفوارق الطبقية في المجتمع من خلال قصة صديقتين، تنتمي إحداهما للطبقة الشعبية، بينما تنتمى الأخرى للطبقة البرجوازية، ويولد هذا الاختلاف بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

وشارك في بطولة العمل الدرامي الذي تم طرحه العام 2014، عدد من نجوم الفن من بينهم مي عز الدين، محمد إمام، كندة علوش، ريم البارودي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.
مواضيع ذات صلة
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 17:52:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مي عز الدين تتحدث للمرة الاولى عن أزمتها الصحية: جراحة لم تكن سهلة
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 17:52:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بنات يتسلم من وفد "التيار الوطني الحر" مقترح "حماية لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 17:52:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" يفاقم غضبه على الخارجية والحكومة بسبب "الكلمة"
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 17:52:21 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:03 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:12 | 2026-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-04-09
Lebanon24
00:03 | 2026-04-09
Lebanon24
23:00 | 2026-04-08
Lebanon24
16:12 | 2026-04-08
Lebanon24
12:12 | 2026-04-08
Lebanon24
10:13 | 2026-04-08
