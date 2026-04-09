عودة محتملة لثنائية مي عز الدين وكندة علوش في "دلع بنات"

أثار السيناريست العزب، جدلاً واسعًا بين الجمهور، معلنًا عن نيته إحياء واحدة من أشهر النسائية في العقد الأخير، من خلال جزء جديد لمسلسل "دلع بنات"، في وقت تسيطر فيه موضة الأجزاء الجديدة على سوق الدراما .



وعبر جس نبض الجمهور والمتابعين، طرح العزب فكرة العودة لمتابعة مصير " " والتي جسدت شخصيتها الفنانة مي ، و"هايدي" التي جسدتها علوش، بعد مرور سنوات على عرض الجزء الأول الذي حقق نجاحًا ساحقًا وتصدر "ترند" الدراما حينها بخلطته الشعبية والكوميدية المميزة.



الخطوة التي اتخذها العزب بفتح مسلسل دلع بنات من جديد، أثارت تساؤلات الجمهور حول، موقف بطلاته هل توافق مي عز الدين وكندا علوش على العودة للوقوف أمام الكاميرا معًا بعد كل هذه السنوات، وكيف ستتغير حياة "بنت الحارة" و"فتاة " في ظل المتغيرات الاجتماعية الحالية؟



يأتي دخول محمد صلاح العزب على خط الأجزاء الجديدة بعد نجاحاته الأخيرة في الدراما الاجتماعية والتشويقية، ليعزز التوقعات بأن الجزء الجديد، في حال خروجه للنور، سيحمل معالجة عصرية ومختلفة بعيدة عن التكرار.



وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول الفوارق الطبقية في المجتمع من خلال قصة صديقتين، تنتمي إحداهما للطبقة الشعبية، بينما تنتمى الأخرى للطبقة البرجوازية، ويولد هذا الاختلاف بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.



وشارك في بطولة العمل الدرامي الذي تم طرحه العام 2014، عدد من نجوم الفن من بينهم مي عز الدين، محمد إمام، كندة علوش، ريم البارودي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج عادل.



