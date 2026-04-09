خبر هز الوسط الفني في تركيا.. مذكرة اعتقال بحق بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" وهذه تهمتها

موجة جديدة من العمليات الأمنية في إطار التحقيقات المتعلقة بتعاطي المخدرات طالت مجموعة من المشاهير في .فقد أصدرت السلطات أمس الخميس أوامر توقيف لـ 14 شخصًا من بينهم الممثل الشهير ، الموسيقي إمير جان إيغريك والممثلة سينام اونسال بطلة مسلسل "المدينة البعيدة"، وتم توقيف 11 منهم حتى الآن.وأفادت المعلومات بحسب تقارير تركية، بأنه لم يتم توقيف كل من سينام أونسال بطلة مسلسل المدينة البعيدة، والإعلامي سيفري وأحسن إيروغلو حتى الآن.وأفادت مصادر إعلامية أنه تم نقل عدد من الأسماء التي شملها التوقيف، من بينهم الممثلة حفصة نور وبوراك دينيز، وعدد من المشاهير إلى لإجراء فحوصات المخدرات.وبحسب ما نقلته الصحفية Ceylan Sever، فقد تم العثور على مواد محظورة بحوزة دنيز خلال عمليات التفتيش.وفي أول تعليق منها على قضية توقيفها في قضية المخدرات، أكدت بطلة "المدينة البعيدية" أنها في لتصوير عملها الفني وأنها علمت بالأخبار فور صدورها.وقالت: " بسبب تصويري، أنا موجود في ماردين وقد علمت بالأخبار التي صدرت للتو".وأضافت سينام: "حزينة جدًا لذكر اسمي بجانب موضوع كهذا، لكنني أعلم أن الحقيقة واحدة، وأحترم العملية التي ستديرها الجهات المختصة، وسأكون في إسطنبول في أقرب وقت ممكن للقيام بكل ما يقع على عاتقي".وقد شكّل خبر صدور مذكرات توقيف بحق بوراك دنيز وسينام أونسال صدمة لدى الجمهور .