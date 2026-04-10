لمحبي شيرين عبد الوهاب.. اقرأوا هذا الخبر

ستعود الفنانة الى محبيها بعد فترة طويلة من الغياب وستعود بألبوم غنائي جديد.وبدأت بعقد جلسات عمل تزامناً مع فترة النقاهة التي تقضيها حالياً في منزلها في سبيلها الى التعافي من الوعكة الصحية التي ألمّت بها أخيراً.وكان الشاعر قد أعلن في تصريحات إعلامية أن عودة شيرين الى محبيها ستكون من خلال ألبوم غنائي تتعاون فيه مع كبار صنّاع الأغنية في مصر والوطن العربي من ملحنين وشعراء وموزعين، من بينهم ، وعزيز ، ومدين، والموزع الموسيقي توما، ليشكّل الألبوم عودة قوية لها في موسم صيف 2026.